Milei cae en el ránking de presidentes



El presidente Javier Milei registra una fuerte caída en el ranking de imagen de los mandatarios latinoamericanos, bajando del puesto 11 al 14 sobre un universo de 18 jefes de Estado tomados en cuenta por la encuesta mensual que realizó la consultora CB Global Data.

Milei cae por tercer mes consecutivo en su imagen, ya que en febrero tenía un 46,8% de imagen positiva, con un octavo puesto a nivel regional; en marzo un 42,3% con un undécimo puesto, y en el actual abril desciende hasta apenas un 36,2% cayendo al puesto 14 sobre 18.

La imagen negativa del mandatario argentino también viene creciendo mes a mes, ya que en febrero era -51,7%, en marzo -52,6 % y en abril -59,7%, según la misma encuesta, que abarca un universo de entre 2001 y 2701 consultados por cada país.

Milei, solo tiene detrás en el ranking regional a los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa (en el puesto 15); de Panamá, José Raúl Mulino (16); de Venezuela, Delcy Rodríguez (17); y de Perú, el interino José Balcázar (18).

En el caso de la Argentina, la encuesta destaca la caída de 6,1% en la imagen de Milei, y desglosa la negativa en 46,3 de “muy mala” y 13,4 de “mala”; mientras que la positiva se compone con 28,0 de “muy buena” y 8,2 de “buena”.

En los seis primeros puestos del ranking de imagen figuran Nayib Bukele, de El Salvador (70,1% de positiva y -26,3% de negativa); Claudia Sheinbaum de México (69,8% y 26,8%); Rodrigo Chaves de Costa Rica (59,5 y -38,0); Luis Abinader de República Dominicana (57,3 y -39,6); Rodrigo Paz de Bolivia (52,9 y -44,2); y Daniel Ortega de Nicaragua (51,8 y -44,6).