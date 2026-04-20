La gira artística del Presidente

El presidente Javier Milei cantó, en su tercera visita oficial a Israel, la canción ‘Libre’ de Nino Bravo, durante un ensayo para la pre-grabación de la Ceremonia de las Antorchas, junto a los artistas israelíes Rotem Cohen y Mali Levy.

Este suceso surgió en la antesala del acto por el Día de la Independencia del Estado de Israel, que se celebra en el Monte Herzl, y al que el mandatario argentino fue invitado particularente. De hecho, será el primer presidente en prender una de las doce antorchas que se encienden en la festividad.