Eligen a Colonia Pellegrini como una de las mejores villas turísticas del mundo

La localidad de Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, fue distinguida por la ONU Turismo como una de las mejores villas turísticas del mundo en la edición 2025 del programa Best Tourism Villages.

El reconocimiento, otorgado en China, destaca la capacidad del pueblo para preservar sus tradiciones y proteger el ecosistema de la Laguna Iberá, un Sitio Ramsar de 1.300.000 hectáreas que constituye uno de los humedales más importantes y biodiversos de Sudamérica.

La comunidad local ha adoptado un modelo sustentable en el que gran parte de la población trabaja directa o indirectamente en actividades recreativas, salvaguardando los recursos naturales y promoviendo la convivencia armónica entre visitantes y habitantes.

Experiencia Iberá

El modelo turístico de Pellegrini se aleja del consumo rápido y masivo, proponiendo un turismo lento que vincula al visitante con la identidad cultural y el patrimonio natural. La comunidad trabaja de manera integral para recibir a los viajeros, poniendo en valor los recursos locales y fomentando la conservación de especies emblemáticas como el yaguareté y el ciervo de los pantanos.

Este enfoque convierte al pueblo en un ejemplo de cómo el turismo puede ser motor de desarrollo sin perder de vista la sustentabilidad. La participación comunitaria asegura que los beneficios económicos se distribuyan de manera equitativa, fortaleciendo la identidad local y generando un círculo virtuoso entre conservación y desarrollo.

Reconocimientos compartidos

Argentina celebró otros logros en la misma edición; Maimará (Jujuy), distinguida por su paisaje de la Paleta del Pintor, que cautivó al jurado internacional; y San Javier y Yacanto (Córdoba), premiadas en el programa Upgrade, consolidando su perfil como destinos de turismo sostenible.

Estos reconocimientos refuerzan la posición de Argentina como referente mundial en destinos que promueven el contacto directo con la naturaleza y la identidad cultural.

Impacto en el turismo nacional

La distinción de la ONU no solo posiciona a Carlos Pellegrini en el mapa internacional, sino que también impulsa la visibilidad de los Esteros del Iberá como destino clave para el turismo sustentable en Argentina. Este tipo de reconocimientos atrae visitantes interesados en experiencias auténticas, lo que fortalece la economía regional y promueve la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos del país.

Además, el premio contribuye a consolidar la imagen de Argentina como un país que apuesta por el turismo responsable, capaz de equilibrar el desarrollo económico con la protección de su patrimonio natural y cultural.

La elección de Colonia Carlos Pellegrini como una de las mejores villas turísticas del mundo confirma el valor de los Esteros del Iberá como patrimonio natural y cultural. El modelo comunitario y sustentable de la localidad demuestra que es posible combinar desarrollo turístico con conservación ambiental, ofreciendo una experiencia auténtica que conecta a los visitantes con la esencia del litoral argentino.