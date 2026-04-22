CHUBUT - CONCILIACIÓN OBLIGATORIA - PARO DOCENTE

Paro docente en Chubut: Dictan conciliación obligatoria

La Subsecretaría de Trabajo del Chubut dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Gobierno Provincial y los gremios docentes que habían llamado a paro por 24 horas. Con esta medida el mismo debería quedar sin efecto.

Los sindicatos ATECH, SITRAED, SADOP, UDA y AMET, habían convocado en conjunto a una medida de fuerza para este jueves por el plazo de 24 horas, pero ahora con esta Resolución y por un plazo de 15 días hábiles a partir de las 00 horas del jueves 23, se debe retrotraer el estado de las cosas al estado anterior al conflicto.

La autoridad laboral también intimó a los gremios a abstenerse de llevar a cabo el paro y cualquier otra medida que signifique modificar y/o alterar la prestación del débito laboral en forma habitual, normal.

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