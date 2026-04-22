Martina Barroso se alzó con el bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Martina Barroso, taekwondista de Puerto Madryn, conquistó la medalla de bronce en Poomsae individual femenino en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR Junior. No solo es un podio para Chubut, es la primera medalla para la delegación argentina en esta edición 2026.

Con un nivel técnico altísimo, Martu superó los 8 puntos en todas sus presentaciones, demostrando que el trabajo de la Escuela Nuevos Vientos y de la Federación de Taekwondo Olímpico de Chubut está al más alto nivel continental