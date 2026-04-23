Luque advirtió sobre el riesgo de endeudamiento del Gobierno de Chubut

El diputado nacional Juan Pablo Luque, expresó su preocupación ante la decisión del gobierno provincial de avanzar en un nuevo endeudamiento externo, de 650 millones de dólares, que podría convertirse en el más grande en la historia de Chubut, con serios condicionamientos a futuro para solventarlo. “Dijeron que venían a desactivar una bomba financiera y van a hacer explotar otra”.

“Cuando asumieron dijeron que venían a desactivar una bomba financiera. Sin embargo, hoy no solo no se redujo la deuda, sino que están a punto de tomar un crédito por hasta 650 millones de dólares, en condiciones más costosas que las actuales”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que los fondos tengan como principal destino la refinanciación de deuda y el sostenimiento de gastos corrientes. “No es deuda para producir o generar desarrollo. Están comprometiendo ingresos futuros, con regalías que cada vez son menos y que lo tendrá que afrontar recién quien gobierne en la próxima gestión”, afirmó.

Luque también advirtió que parte de esos recursos podrían destinarse a obras que podrían financiarse con líneas internacionales más accesibles, pero que se opta por un esquema más caro y condicionado por vencimientos inmediatos.

Además, remarcó la preocupación por las garantías comprometidas: “Se están poniendo como respaldo las regalías petroleras, que vienen en caída, lo que agrava aún más la situación financiera de la provincia. Los bonistas primero cobran y después te devuelven lo que sobra de regalías”.

“El escenario es preocupante: más deuda, a tasa más cara, con menor capacidad de repago y sin un plan claro de generación de ingresos”, sostuvo.

Finalmente, el diputado fue contundente: “Se está priorizando a los acreedores, amigos del gobierno, por sobre las necesidades de los chubutenses. Este camino traslada el problema a las próximas gestiones y pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones esenciales como la educación, la salud y la seguridad”.