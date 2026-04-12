BILLETERAS VIRTUALES - MOROSIDAD - TARJETAS DE CRÉDITO

Los argentinos están cada vez más endeudados

La morosidad en Argentina alcanzó niveles máximos en 20 años en 2026, superando el 10% en familias y tarjetas de crédito, impulsada por altas tasas de interés y pérdida de ingresos.

Los préstamos personales y tarjetas de crédito son los más afectados, con tasas de irregularidad que superaron el 13% y 11% respectivamente.

El caso de estas plataformas también muestra señales de alerta. Así entonces Mercado Pago, una de las fintechs más usadas, registró una morosidad del 14,7% en el último año, según las últimas cifras disponibles de enero pasado. Si se mira los números de un año antes, ese número apenas superaba el 5%, de manera que va camino a triplicarse.

Distintos informes privados muestran también altos porcentajes de deudas de familias en otras entidades financieras no bancarias, donde la morosidad escala hasta el 36% en los peores casos.

La mora en el sector empresarial también registró una suba, pero aún se mantiene por debajo de la de los hogares.

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