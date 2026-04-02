Llegan las primeras ballenas francas a Península Valdés y anticipan una nueva temporada

Los primeros registros de ballenas franca austral en el Golfo Nuevo anticipan el inicio de una nueva temporada de cría y reproducción en Península Valdés. Entre los avistajes se destaca el realizado por una guardaparque del Área Natural Protegida El Doradillo, quien registró una madre junto a su cría nacida en 2025. Ambas regresaron a las costas norpatagónicas tras pasar los últimos meses en sus áreas de alimentación.

Ballenas francas a la vista

En los últimos días, se observaron las primeras ballenas franca austral frente a las costas de Puerto Madryn, en el Golfo Nuevo. Esto fue confirmado por el guardaparque Enzo Gutiérrez, del Área Natural Protegida El Doradillo, que registró en video una madre acompañada por su cría nacida en 2025 frente a Playa Canteras. También integrantes de la empresa Scuba Duba, fotografiaron una ballena durante una salida de buceo frente a Puerto Madryn.

Las ballenas regresan tras varios meses en las áreas de alimentación, anticipando el inicio de una nueva temporada de cría y reproducción en los golfos de Península Valdés. En las próximas semanas, las aguas de los golfos Nuevo, San José y San Matías comenzarán a poblarse paulatinamente con la llegada de más individuos. Por lo general los primeros en arribar, son hembras preñadas en el último período de su gestación e individuos solitarios.

Volver a casa

La ballena franca austral se caracteriza por una fuerte fidelidad a las áreas que utiliza durante la temporada reproductiva, un comportamiento conocido como Filopatría o fidelidad de sitio. Si bien existe cierta flexibilidad y algunas ballenas pueden utilizar distintas áreas de cría en diferentes años, la mayoría tiende a regresar a las mismas zonas, en muchos casos asociadas a su área de nacimiento.

De abril a diciembre, estas aguas son clave para la reproducción y cría de la ballena franca austral.

Durante sus primeros meses de vida, los ballenatos acompañan a sus madres en la migración y aprenden la ubicación de las áreas de alimentación. Este conocimiento se transmite de generación en generación, contribuyendo a la persistencia de estos patrones migratorios.

Si bien es posible observarlas a lo largo de toda la costa argentina durante la temporada, son los golfos de Río Negro y Chubut donde permanecen por más tiempo, ya que sus aguas brindan mayor protección para las crías. El área natural protegida Península Valdés es el sitio de mayor concentración de esta población en el Atlántico Sudoccidental, con aproximadamente 2.000 individuos registrados por temporada.

¿Llegan antes las ballenas francas a Península Valdés?

Los datos científicos del ICB, Ocean Alliance y los investigadores del Cenpat-CONICET indican que, hasta la actualidad, las ballenas no están llegando antes. Los primeros individuos suelen registrarse entre abril y mayo, mientras que el número máximo se concentra entre agosto y septiembre, período en el que ocurre la mayor cantidad de nacimientos.

Más allá del calendario de avistaje, lo que estos primeros registros también anuncian es el inicio de una nueva temporada de investigación.

56 años de ciencia sostenida para la conservación

Los primeros avistajes y soplidos en el horizonte son siempre un momento muy esperado. Para la comunidad de la región, es la señal del regreso de las ballenas a sus costas y la llegada de miles de visitantes que viajan para su encuentro. Para el equipo del ICB, representa el anticipo de una nueva temporada de estudio, la 56.ª temporada del Programa de Investigación de la Ballena Franca Austral.

Muchas de las ballenas que se observarán durante esta temporada probablemente formen parte del catálogo de foto-identificación del ICB–Ocean Alliance, que reúne más de 5.700 historias de vida individuales construidas a lo largo de más de cinco décadas de trabajo en campo.

Esta nueva temporada, se enmarca en el aniversario de los 30 años de trabajo del Instituto de Conservación de Ballenas, que han permitido dar continuidad a este programa clave para el conocimiento y la protección de una de las poblaciones de ballena franca austral más emblemáticas de la Argentina.

Cada temporada que comienza es también una oportunidad para renovar el compromiso con la protección de las ballenas y del océano. (Fuente: ICB)