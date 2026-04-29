La comunidad digital se sumó al seguimiento de pingüinos



Un grupo de espectadores entusiastas creó el canal colaborativo “Banda de pingüinos” para registrar, archivar y relatar el día a día de los pingüinos de Magallanes en la Isla Tova, dentro del Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut.

La iniciativa surgió de forma espontánea entre los seguidores de las transmisiones oficiales de Rewilding Argentina y el CONICET.

Al notar que no existían registros continuos debido a la enorme cantidad de horas de grabación, los usuarios, liderados por la gestora cultural Nora Herrera, decidieron unificar sus capturas individuales en un archivo audiovisual organizado.

Identidad y seguimiento: más allá de la observación

Lo que hace especial a este proyecto es la empatía que genera el seguimiento constante. Los colaboradores permanentes han logrado:

– Identificar individuos: Otorgaron nombres a las parejas y sus crías (como «Juana y Pompón»), permitiendo un seguimiento personalizado.

– Documentar comportamientos: Registraron desde la crianza y la muda de plumaje hasta la defensa coordinada de los nidos frente a aves invasoras.

– Analizar dinámicas sociales: Observaron interacciones sorprendentes, como vínculos de amistad entre pingüinos juveniles fuera de los nidos.

Tecnología y educación ambiental

El canal se ha convertido en una poderosa herramienta educativa, siendo utilizado incluso por docentes en niveles iniciales para acercar la naturaleza a las aulas.

Para los creadores, este formato es superior a los documentales tradicionales, ya que la observación atenta y en tiempo real permite una comprensión más fluida y natural de la vida silvestre.

Un puente hacia la conservación

El objetivo final de la “Banda de pingüinos” es consolidarse como un puente educativo que fortalezca el vínculo entre la sociedad, las instituciones científicas y la conservación marina.

Al priorizar el respeto por el entorno natural y fomentar la conciencia colectiva, el grupo demuestra que la tecnología, cuando se usa con propósito, puede ser una aliada fundamental para la protección de los ecosistemas y el compromiso ciudadano con nuestra fauna autóctona.

Link al canal de YouTube de Banda de Pingüinos: https://www.youtube.com/channel/UC92yOjkW6bT3DmjNiPYCtaA

La transmisión en vivo de los nidos de pingüinos de Magallanes en Isla Tova (Parque Provincial Patagonia Azul, Chubut) se pueden ver en la cuenta YouTube de Rewilding Argentina:

https://www.youtube.com/@rewildingargentina/streams