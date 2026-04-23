Jornada positiva para los argentinos en el Masters de Madrid

El tenis argentino vivió una jornada positiva este jueves en el Masters de Madrid, ya que Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda, mientras que solo perdieron Sebastián Báez y Marco Trungelliti.

El primero de los jugadores albicelestes en salir a la cancha fue Navone, quien encontró una muy buena regularidad luego de cambiar de entrenador e incluso ganó, hace pocas semanas, su primer título ATP al consagrarse en Bucarest.

En esta ocasión, Navone inició su camino en la capital española con un sólido triunfo frente al portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante una hora y 26 minutos.

En la segunda ronda no la tendrá nada fácil, ya que se las verá con el alemán Alexander Zverev, actual número 3 del mundo.

Otro de los argentinos que sacó boleto para la segunda ronda fue Ugo Carabelli, quien busca volver a meterse en el top 50 del ranking ATP.

El “Brujo” derrotó por 6-3 y 6-4, tras una hora y 18 minutos de encuentro, al veterano francés Gaël Monfils, quien atraviesa su última temporada como profesional. Su próximo oponente será el italiano Flavio Cobolli, quien viene de alcanzar la final en el ATP 500 de Múnich y está cada vez más cerca de entrar al top 10.

El tercer argentino que consiguió un triunfo este jueves en Madrid fue el menor de los Cerúndolo, Juan Manuel, quien jugó demostró un muy buen tenis para ganarle al alemán Daniel Altmaier por 6-4 y 6-4, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

En caso de ganarle en la segunda ronda al italiano Luciano Darderi, Cerúndolo podría cruzarse en la tercera ronda con su hermano mayor, Francisco.

Por otra parte, los argentinos que no lograron avanzar fueron Báez y Trungelliti. El primero de ellos cayó ante el lituano Vilnius Gaubas por 7-5 y 6-1 y sigue sin poder salir de la irregularidad que lo caracterizó en las últimas temporadas.

Trungelliti, por su parte, llegó a sacar para partido ante el español Daniel Mérida, pero le falló el pulso en los momentos clave y terminó perdiendo 6-4, 1-6 y 7-6(6).

La actividad para los argentinos en el Masters de Madrid continuará este viernes, en una jornada con acción para Tomás Etcheverry (25.º) y Thiago Agustín Tirante.