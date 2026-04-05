Hallaron un hombre con herida de bala en Puerto Madryn

Un hombre de 76 años fue encontrado con una herida de arma de fuego en un sector rural ubicado a unos 9 kilómetros del casco urbano de Puerto Madryn, durante la mañana del sábado 4 de abril. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece internada en terapia intensiva en estado crítico.

El hecho se registró alrededor de las 10:30 en un camino alternativo en dirección a la Ruta Nacional N° 3. Según informó la Policía, el Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de una persona tendida en el lugar. Al arribar, los efectivos yencontraron un vehículo Ford Ecosport azul detenido sobre el camino y, a pocos metros, a un hombre recostado boca arriba, con visibles manchas de sangre en el sector del tórax.

Junto a la víctima se halló un arma de fuego tipo carabina calibre .22. El hombre fue trasladado en un móvil policial hacia el hospital mediante un operativo de urgencia para su atención médica.

De acuerdo al parte médico, las lesiones en el tórax corresponderían a perdigones de escopeta, lo que indicaría que el disparo no habría sido efectuado con el arma hallada en el lugar.

La investigación se encuentra en curso bajo la intervención del fiscal de turno, Emiliano Otero, con participación de personal de distintas divisiones policiales, incluyendo Criminalística e Investigaciones.

Fuente: Canal12