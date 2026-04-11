Puerto Madryn y REFAUNAR se lucen en Bioferia Buenos Aires

En el marco de una nueva edición de Bioferia, que se desarrolla en el Hipódromo de Palermo (Ciudad de Buenos Aires), el primer día del evento registró una destacada concurrencia de público en el stand que REFAUNAR comparte con la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn.

La participación de REFAUNAR se da por invitación de la Municipalidad de Puerto Madryn, consolidando una presencia conjunta que busca promover tanto el destino turístico como el compromiso de la ciudad con la conservación de la fauna silvestre.

Durante la jornada, numerosas personas se acercaron al stand no solo para conocer la oferta turística de Puerto Madryn, sino también para interiorizarse sobre el trabajo que realiza REFAUNAR, el único centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre de toda la Patagonia. En este sentido, se destacó el rol de la ciudad como sede de una institución clave en la atención, recuperación y conservación de especies nativas.



REFAUNAR es un programa de la Fundación Club de Roma, con el apoyo del grupo La Ciudad Posible, que brinda un servicio público gratuito de rescate y rehabilitación de fauna silvestre para Puerto Madryn y comunidades aledañas, constituyéndose como un actor fundamental en la respuesta ante situaciones que involucran fauna nativa.

Además, como parte de las actividades programadas, la Municipalidad de Puerto Madryn ofrece diariamente una charla educativa a cargo del licenciado Víctor Fratto, director de REFAUNAR. La propuesta aborda una temática de creciente relevancia: la relación entre los seres humanos y la fauna silvestre en contextos urbanos, brindando herramientas y conocimientos para fomentar una convivencia responsable.

La participación en Bioferia representa una oportunidad estratégica para visibilizar el trabajo que se realiza en Puerto Madryn y fortalecer el vínculo entre la comunidad, el turismo y la conservación.