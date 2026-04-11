Gabriela Carel se presenta este sábado en el Rotary de Trelew

Este sábado 11 de abril a las 21 horas, en la sede del Rotary Club de Trelew, se presentará la cantante Gabriela Carel, acompañada de sus músicos: Justo Epulef en guitarra, Santiago Goodman en piano y Axel Sánchez en percusión.

La selección de temas incluirá obras ya conocidas por su audiencia y nuevas composiciones que formarán parte de su sexto álbum que se llamará “Chubutanías”, actualmente en proceso de grabación.

“Estoy muy contenta de volver a encontrarme con el público del valle, en este formato cercano. Poder mirar a las personas a los ojos cuando canto es una experiencia totalmente diferente a lo que se vive en los grandes festivales. Va a ser una noche para compartir desde la emoción, desde ese ida y vuelta tan especial que se genera cuando la música nos reúne y se produce la magia”, expresó la artista, quien además destacó la importancia de estos espacios de encuentro y agradeció la convocatoria del Rotary y el acompañamiento permanente del público.

Venta de entradas

Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden reservarse vía WhatsApp a los números +54 9 280 4019839 o +54 9 280 467 6244. El evento se realizará en Pasaje Tucumán 364 de la ciudad de Trelew. Habrá servicio de buffet a beneficio del Rotary Club. Dado que la capacidad es limitada, se recomienda realizar la reserva con anticipación.

Como parte de su agenda en la región, Gabriela Carel también se presentará el domingo 12 de abril a las 17:30 horas en la Fiesta del Citrón, en la localidad de Gaiman. Una fiesta que celebra este fruto emblemático, revalorizando su tradicional cultivo. Las actividades incluyen espectáculos en vivo, feria de artesanos, cocina en vivo con dulces y conservas de citron, y actividades deportivas, atrayendo turismo cultural a la región valletana.