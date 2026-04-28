En Rawson se realizó el concierto inaugural de los “Recitales SADAIC”

Días atrás, en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson se llevó a cabo la primera jornada del ciclo federal “Recitales SADAIC”.

La noche comenzó con la presentación de Marcelo Falcón, desde Comodoro Rivadavia, quien junto a su hermano Jerónimo ofreció un recital cargado de emoción y poesía, reafirmando su lugar como uno de los referentes de la trova patagónica.

El cierre estuvo a cargo de Gody Corominas, de Puerto Madryn, quien desplegó una propuesta más ligada al rock, presentándose en formato solista con guitarra eléctrica y percusión, interpretando canciones de su último trabajo discográfico “Solo porque quise”.

El acto tuvo lugar en el Salón de Industrias Culturales del CCP y fue encabezado por el subsecretario de Cultura del Chubut, Osvaldo Labastié. Asistieron, además, integrantes del directorio de SADAIC, entre ellos su vicepresidente Eugenio Inchausti y el secretario Facundo Saravia, quienes participaron activamente de la jornada y destacaron la importancia de fortalecer la presencia de la entidad en la región patagónica.

Chubut, la sede más austral del ciclo federal

Durante la apertura, Labastié dio la bienvenida a los presentes y puso en valor la llegada de este programa a la provincia, señalando que “este tipo de propuestas generan nuevas oportunidades para nuestros compositores, visibilizan el enorme talento local y consolidan espacios de encuentro entre artistas y público”. En ese sentido, subrayó además la decisión de continuar impulsando políticas públicas que acompañen el desarrollo cultural en todo el territorio.

Por su parte, Inchausti agradeció la posibilidad de que Chubut se convierta en la sede más austral del ciclo y remarcó el trabajo articulado que permitió concretar esta primera fecha, destacando especialmente las gestiones de Gabriela Carel dentro de la institución.

Asimismo, valoró la importancia que los autores y compositores “se involucren activamente, registren sus obras y formen parte de SADAIC”, entendiendo que ello fortalece el reconocimiento y la protección de sus creaciones.

Encuentros bimensuales

Previo al espectáculo, músicos de la región compartieron un encuentro con Inchausti y Saravia, en el que, mate de por medio, dialogaron sobre la actualidad de la institución, la importancia del registro de obras y evacuaron inquietudes de los presentes, generando un valioso espacio de intercambio con la comunidad artística del Valle.

En el marco de esta exitosa primera experiencia, se anunció la continuidad del ciclo en Chubut con encuentros bimensuales que contarán con la participación de dos artistas por fecha, consolidando así un espacio sostenido para la difusión y puesta en valor de la música de autor en la provincia.