El mileismo asegura tener los votos para sancionar la reforma a la Ley Nacional de Glaciares

El oficialismo intentará anotarse un triunfo con la sanción definitiva en la Cámara de Diputados de los cambios pro minería a la Ley de Glaciares. Según sus cálculos, llegarían a los 140 votos, incluyendo a diputados peronistas de provincias cordilleranas.

La sesión comenzó a las 15 horas, donde La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumará un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas. Así lo refleja el dictamen de mayoría con el que el oficialismo y sus socios se alzaron este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, en tanto que la oposición firmó dictámenes de rechazo.

Consecuencias de la reforma

El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.

Luego de su aprobación exprés en el Senado, la Cámara de Diputados desarrolló un cronograma de trabajo en comisiones que incluyó un discutido formato de audiencia pública dividido en dos fechas que receptó opiniones a favor y en contra de especialistas y distintos actores involucrados en la materia.

Por su extensión limitada, la audiencia pública dejó afuera a miles de inscriptos que querían exponer en vivo sus puntos de vista en la temática, y debieron conformarse con enviar sus ponencias por escrito o a través de un video.

La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales,

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central.

Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

Manifestación de activistas

En este marco, un activista de Greenpeace se trepó a un monumento situado en el Congreso de la Nación para colocar dos banderas a modo de protesta en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares.

Una de las banderas decía “Diputados: no traicionen a los argentinos”, mientras que la otra indicaba “La Ley de Glaciares no se toca”.

A raíz de esta situación hubo un operativo policial en el lugar, tras el cual el ambientalista retiró ambas banderas del monumento y se bajó del mismo, mientras que trascendió que habrían detenido a siete activistas.

Cómo se consiguió el dictamen

Este martes 7, tras la última jornada de exposiciones, con funcionarios nacionales y de provincias mineras, el oficialismo consiguió dictamen a la modificación de la Ley de Glaciares.

El dictamen de mayoría obtuvo 37 firmas de las 66 que integran el plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Acompañaron a La Libertad Avanza, diputados del PRO, la UCR y legisladores provinciales de Catamarca, San Juan y Misiones. Mientras tanto, Unión por la Patria (23 firmas), Provincias Unidas (5 firmas) y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica firmaron dictámenes propios, aunque los tres de rechazo.

Los argumentos de los gobernadores de provincias mineras

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, desmintió que los mandatarios de la mesa del cobre o litio quieran eliminar la ley o cambiar el estándar de calidad. «Estamos a favor de la Ley de Glaciares», aseguró, aunque agregó: «La minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo, indirecto y cadena de proveedores locales. No solo se desarrolla en una provincia, sino que se precisa, por ejemplo, la industria metalmecánica de Córdoba o Santa Fe».

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, apuntó que se hizo una campaña del miedo contra el proyecto. «Ponen fotos del glaciar Perito Moreno que nadie en su sano juicio piensa tocar, para decir que los argentinos nos vamos a quedar sin agua», señaló Lucero, quien igualmente consideró que «el agua dulce no es un verdadero problema, sino que hay que distribuirla mejor».

A su vez planteó que 3227 glaciares de escombros aportan un caudal equivalente al 1,65 % del Río San Juan, que los glaciares de escombros de 10 hectáreas puede producir 30 litros de agua por minuto y señaló que «es como poner dos canillas al final del glaciar de escombros». «Es una barbaridad frenar el desarrollo por esto», agregó y lo comparó con el desperdicio de agua que existe por mal uso en distintas localidades.

«Con el agua de un glaciar de escombro se podrían regar dos hectáreas de vides, generar dos puestos de trabajo y un valor bruto de producción de 15 mil dólares por año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos: 24 mil puestos de trabajo, generación de 1.251 millones de dólares al año a proveedores nacionales y empleados. Regalías e Ingresos Brutos por 125 millones de dólares e impuestos nacionales por 406 millones», agregó.

El subsecretario de Ambiente de Nación, Fernando Brom, también se expresó a favor: «No hagamos una lectura de la Constitución sólo de los artículos que nos convienen. El ambiente sano es mi tarea diaria pero en la cual pueda también desenvolverse la producción. Esta ley ha paralizado no solamente la producción minera sino también la evaluación y estudio del recurso hídrico», señaló.