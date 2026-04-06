El hospital Margara atenderá especialmente a jubilados



El Hospital “Adolfo Margara” de Trelew pasará a ser prestador prioritario para los jubilados de PAMI, una vez que esté totalmente operativo el nuevo hospital de alta complejidad “María Humphreys”.

Así lo anunció el gobernador Ignacio Torres al visitar en la localidad valletana el Centro de Promoción Social del barrio Don Bosco, refaccionado y puesto en valor por el municipio local, donde además, luego de cinco años, se puso en funcionamiento el Centro de Día de Adultos Mayores “Caminito”.

Respecto a la atención prioritaria que recibirán los adultos mayores en el histórico nosocomio de la ciudad, el gobernador explicó que las prestaciones se brindarán de la misma manera que “Comodoro Rivadavia lo hace en el Alvear: en un solo lugar donde el afiliado puede ir y tener todo junto. Eso es importantísimo para la calidad prestacional de los jubilados de PAMI”, afirmó.

Día para celebrar

Acompañado por el intendente Gerardo Merino; la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Florencia Papaiani; diputados provinciales e integrantes de los gabinetes municipal y provincial, el gobernador también destacó el reciente acuerdo firmado con Nación para el pago de la deuda de ANSES con Chubut por más de 48.000 millones de pesos.

En ese sentido, sostuvo que “es un día para celebrar, porque hace poco nos juntamos para pelear por una deuda histórica para nuestros jubilados. Después de haber hecho el reclamo, de haber iniciado la demanda y de que la Justicia nos dio la razón, finalmente lo logramos todos juntos: jubilados de toda la provincia, trabajadores activos y sindicatos que pusieron la firma para adherir a este reclamo. Hoy ese reclamo es una realidad”.

Además, indicó que “para mí es muy emocionante lograr algo que es defender los intereses de nuestra provincia y de nuestros jubilados. Cuando esas peleas se dan con convicción, sabiendo que peleamos por algo justo, el tiempo nos da la razón”.

También anticipó Torres que “este es el primero de muchos reclamos que vamos a hacer. Ya tenemos la jurisprudencia que confirma que tenemos razón como provincia, y así como nos reconocieron un año, nos van a tener que reconocer todos los años de deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados, porque ese dinero va a ir pura y exclusivamente a la Caja Previsional”.

Agregó que “también es un acto de justicia con los más vulnerables, con quienes no tienen obra social. Esto hay que explicarlo de manera sencilla: nuestra caja es deficitaria desde su creación, como lo contempla la Ley, sobre todo por el régimen de docentes y policías. La Ley Nacional establece que ese déficit debe ser cubierto. Durante todos estos años en los que Nación no lo hizo, fueron los contribuyentes de la provincia quienes cubrieron ese desfasaje, tanto en jubilaciones como en prestaciones médicas. Ese dinero no estaba disponible para la salud pública, que debe atender principalmente a quienes no tienen obra social. Es decir, se generaba un círculo vicioso que profundizaba las injusticias en una provincia que generó muchísima riqueza para la Nación durante décadas y que nunca recibió, en términos federales, lo que le corresponde”.

Un espacio recuperado

Por su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, destacó la importancia de haber recuperado “un espacio esencial para los adultos mayores y ponerlo nuevamente a disposición de la comunidad”.

Asimismo, resaltó “el trabajo importante” que desde la gestión municipal se viene realizando junto a ese sector, “gracias a todos los representantes de los Centros de Jubilados con quienes venimos trabajando de manera articulada”.

Al finalizar, el Intendente expresó que “es un honor que el gobernador nos visite, que esté en el centro de jubilados y en el barrio Don Bosco”.