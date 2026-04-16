El costo de la construcción subió 2,5% en marzo



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice del Costo de la Construcción (ICC) de marzo, el cual subió 2,5% respecto a febrero e hizo trepar hasta 6,9% al acumulado del primer trimestre.

El dato del INDEC sobre el ICC corresponde al Gran Buenos Aires y la atribución del alza responde a tres factores, que son:

Materiales

1,8%.

Mano de obra

3,4%.

Gastos generales

1,8%.

Según informó el INDEC, la mano de obra “incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)” del 31 de marzo de este año, el cual fue homologado por la Resolución DI-2026-468-APNDNRYRT#MCH el 7 de abril de 2026 y es “aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde marzo de 2026 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo ‘Gastos generales’, debido a que este contiene el ítem ‘Sereno’, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución”.

A su vez, “la actividad de la construcción presenta varios tipos de organización empresarial. Para este indicador se ha considerado aquel en que la empresa constructora asume parte de los trabajos y otros los subcontrata”.

Y “a los efectos del cálculo, se ha supuesto que las tareas de albañilería y hormigón armado son ejecutadas por una empresa constructora con personal propio y son supervisadas por un capataz de primera, mientras que se subcontrata la mano de obra de yesería, pintura y la de las instalaciones sanitarias, contra incendios, de gas y eléctricas”, por lo que “los valores de este capítulo corresponden al costo de la mano de obra de obras civiles de arquitectura ubicadas en la región de cobertura del indicador: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense”.

En segundo lugar, en el apartado denominado materiales indica que “se seleccionaron por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra, manteniéndose una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem de obra”.

Por último, en el apartado de Gastos generales “incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de marzo a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas. El cuadro tarifario se encuentra disponible en las resoluciones ENRE 109/26 y 108/26”, donde también “incluye una actualización autorizada por la resolución RESOL 2025-53-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca” y, finalmente, “el capítulo incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas”