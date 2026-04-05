El Cenpat dará un taller sobre vinculación y financiamiento de proyectos de investigación

Este lunes 6 de abril, en las instalaciones del Cenpat de Puerto Madryn, se desarrollará la charla y taller “Estrategias de vinculación y debate sobre el futuro de la región”, organizado por el área de Vinculación del CCT CONICET-Cenpat, la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Municipalidad de Puerto Madryn.

La actividad se realiza en el marco del programa de Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación, liderado por la Agencia Comodoro Conocimiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Disertante

El evento tendrá lugar entre las 15 y las 17 horas y contará con la participación de Alejandro Primbas, socio de SURi, director de Vinculación de la UBA y ex director del FONTAR-Agencia I+D+i, quien expondrá acerca de las estrategias de vinculación y transferencia en un contexto de desfinanciamiento de las políticas públicas y la difusión, acuerdos y herramientas para la vinculación efectiva.

Finalmente se llevará a cabo el taller “La ciencia y la universidad debaten el futuro de la región”, en el que los participantes se organizarán en grupos para debatir y consensuar cuáles son las oportunidades de desarrollo que tiene la región y cuáles podrían ser los aportes del sistema científico-tecnológico.

La actividad es libre y gratuita, solo requiere inscripción previa en el siguiente link: https://forms.gle/9uftM16n1oE1jMvG9.