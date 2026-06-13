La Encuesta Nacional de Lactancia llega a Chubut

Entre el 22 de junio y el 20 de julio, se llevará a cabo en distintos establecimientos sanitarios de Chubut la “Encuesta Nacional de Lactancia (ENALAC) 2026”.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación con el propósito de conocer las prácticas de alimentación de niñas y niños, y generar información que contribuya al fortalecimiento de las políticas públicas de promoción, protección y apoyo a la lactancia.

Participación voluntaria y confidencial

En ese sentido, la encuesta se realizará entre el 22 de junio y el 20 de julio en efectores de salud seleccionados de toda la provincia, y durante ese período algunas familias serán invitadas a participar de manera voluntaria y confidencial.

Desde la cartera sanitaria provincial destacaron la relevancia de la participación en la propuesta, ya que a través de la misma se relevará información que permitirá conocer de manera más detallada la situación de la lactancia en el país, y orientar acciones para continuar mejorando la salud de las infancias y sus familias.