Las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba

A la salida de los conglomerados hoteleros españoles de Cuba por las posibles sanciones económicas de Estados Unidos ahora se suma que en la isla caribeña se dejará de procesar pagos realizados con las tarjetas internacionales Visa y Mastercard, una decisión que podría generar cambios a la hora de abonar experiencias elegidas por los turistas que visiten el destino.

La medida fue comunicada por el Banco Central de la isla, luego de que un banco extranjero —encargado de procesar las operaciones realizadas en la isla con estas tarjetas— informara la interrupción de su relación comercial con FINCIMEX S.A., entidad vinculada a la gestión de pagos internacionales en el país.

Según la información difundida por las autoridades cubanas, la decisión está relacionada con la Orden Ejecutiva 14404 firmada el 1 de mayo por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las restricciones impuestas a Cuba.

Como consecuencia, el país quedará imposibilitado de recibir ingresos derivados de la comercialización de bienes y servicios a través de las redes de pago Visa y Mastercard, dos de las marcas de tarjetas con mayor alcance internacional.

El banco involucrado notificó que, desde la entrada en vigor de la medida, no podrá continuar ejecutando los acuerdos establecidos con la entidad cubana debido a las nuevas disposiciones regulatorias.

¿Qué implica para los viajeros?

La principal consecuencia para quienes viajen a Cuba será la imposibilidad de utilizar tarjetas Visa y Mastercard para realizar pagos dentro del país. Esto puede afectar consumos en hoteles, restaurantes, excursiones, comercios y otros servicios turísticos que operaban bajo estos sistemas de pago.

No obstante, las autoridades aclararon que continúan vigentes otros mecanismos para realizar operaciones en divisas. Entre ellos se encuentran los pagos en efectivo, las tarjetas prepago nacionales Clásica y Tropical, así como las tarjetas internacionales Mir y UnionPay.

A su vez, recomiendan a operadores turísticos, agencias de viajes y viajeros internacionales

planificar con anticipación los medios de pago que utilizarán durante su estadía en el destino y no desaprovechar ningún atractivo debido a la restricción.