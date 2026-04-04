Desde FATE alertan que ya no tiene personal para operar la fábrica de neumáticos

La representación de la compañía FATE sostuvo en una audiencia virtual que la reducción de su plantel, tras acuerdos de desvinculación, le impide garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para retomar la producción.

En el marco de una audiencia virtual que se desarrolla ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la empresa fabricante de neumáticos FATE aseguró que actualmente no se encuentran dadas las condiciones para reabrir su planta productiva debido a la falta de personal técnico esencial para garantizar la operación.

Según expuso la compañía al inicio de la audiencia, más del 70% de los trabajadores habrían acordado sus desvinculaciones en las últimas semanas, lo que habría reducido de manera significativa la dotación necesaria para sostener la actividad industrial en condiciones normales.

De acuerdo con los datos presentados por la empresa, la planta contaba con unos 900 trabajadores al 18 de febrero de 2026, mientras que en la actualidad la nómina se habría reducido a 256 empleados. Dentro de ese grupo, señalaron, se encuentran incluso trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que se encuentran con licencia gremial.

Sin las condiciones mínimas

En este contexto, Javier Madanes Quintanilla sostuvo que la falta de personal especializado, como técnicos, ingenieros y supervisores, impide garantizar las condiciones mínimas de seguridad y calidad necesarias para la fabricación de neumáticos, por lo que consideró inviable restablecer el proceso productivo en el corto plazo.

La audiencia se desarrolla en medio del conflicto laboral que atraviesa la compañía y bajo la intervención de las autoridades laborales bonaerenses, que buscan acercar posiciones entre la empresa y la representación sindical para encontrar una salida a la situación.

Hasta el momento, se espera conocer la postura del gremio y si desde el Ministerio de Trabajo se impulsarán nuevas instancias de negociación para intentar destrabar el conflicto y evaluar alternativas que permitan preservar los puestos de trabajo y la continuidad productiva.