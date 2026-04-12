Deportivo Madryn se impuso ante Almirante Brown

Deportivo Madryn logró una victoria 2-1 ante Almirante Brown, por la novena fecha de la Zona A. Este resultadi en el Abel Sastre es muy importante para el aurinegro.

El entrenador Cristian Díaz decidió realizar una sola variante en su once inicial con respecto al último triunfo ante Mitre de Santiago del Estero. Ezequiel Montagna jugó desde el arranque en lugar de Camilo Machado.

Madryn tuvo algunas dificultades en el arranque con la circulación y generación de juego, ante un rival ordenado defensivamente.

Tras un partido complejo y cargado de emoción, Deportivo Madryn sumó 3 puntos y alcanzó los 12 en el campeonato. Se quedó en la 5ta posición de la tabla. En la próxima fecha, visitará a Ciudad de Bolívar el día sábado 18 de abril a las 20 horas.

– Síntesis– Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortíz, Rodrigo Alonso; Ezequiel Montagna, Yvo Calleros, Federico Recalde, Nazareno Solís; Mauricio Cuero y Nicolás Servetto. DT: Cristian Díaz. Almirante Brown: Bruno Galván; Leonardo Jara, Máximo Levy, Gustavo Cabral, Ramiro Fernández; Gastón Moreyra, Santiago Gauna, Tomás Almada; Enzo Cardozo, Javier Martínez y Ramón González. DT: Rodrigo Alonso.

Gol en el primer tiempo: 25mSantiagoGauna (AB).