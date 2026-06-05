La UIA defendió la reforma laboral y pidió una reforma impositiva



La Unión Industrial Argentina (UIA) defendió la reforma laboral que impulsó el Gobierno nacional, aunque advirtió que la estabilidad económica «por sí sola no alcanza».

El presidente de la entidad, Martín Rappallini, resaltó la necesidad de promover el empleo formal y acompañar la transformación tecnológica, donde explicó que la tecnología «por sí sola no genera bienestar», sino que lo hace «cuando aumenta la productividad y se transforma en inversión, empleo y salarios mejores».

«Argentina llega a esta Conferencia desde una realidad concreta. La tasa de desocupación alcanzó el 7,5% durante 2025, llevamos 15 años sin crecimiento del empleo privado, y la informalidad laboral se encuentra en torno al 43%. Estos datos representan un desafío que compartimos trabajadores, empresas y gobiernos: cómo construir más empleo formal y de calidad en un escenario atravesado por profundas transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas», destacó durante su discurso en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que se desarrolla en Suiza.

En la misma línea, destacó los avances impulsados por la reforma laboral del Gobierno. Según Rappallini, representa «un punto de inflexión» y «un paso concreto hacia la modernización de las relaciones laborales».

«Promueve la contratación y la adecuación de los equipos de trabajo a las nuevas tecnologías, refuerza el sistema de riesgos del trabajo y genera previsibilidad jurídica para quienes quieren invertir y contratar».

También subrayó la estabilidad económica y la baja de la inflación como otro de los pilares de la recuperación macroeconómica.

Los reclamos

Sin embargo, el sector industrial alertó que la estabilidad económica, por sí sola, «no alcanza» para afrontar el proceso de transformación tecnológica.

Entre varios reclamos, Rappallini pidió un cambio en los marcos regulatorios e impositivos que «permitan adaptarse y competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo».

También enumeró el acceso al crédito productivo, el cierre de las brechas digitales, la capacitación continua de trabajadores y empresarios y el impulso hacia los sistemas educativos.

Por último, el empresario reclamó un mayor «diálogo social» de la clase política con los trabajadores y empleadores.

«El tripartismo no es solamente una metodología de trabajo; es una herramienta indispensable para construir consensos duraderos en tiempos de cambio», sostuvo.

Y concluyó: «Construir sociedades donde empresarios y trabajadores puedan desplegar plenamente su potencial, aumentar su productividad y fortalecer sus capacidades para generar más oportunidades para las próximas generaciones».