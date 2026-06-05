Scaloni confirmó que el “Dibu” Martínez no atajará en los amistosos

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio una conferencia de prensa previa al amistoso ante Honduras en la que aseguró que “va a atajar Juan Musso mañana”, mientras que “seguramente el próximo lo ataje Gerónimo Rulli”.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador agregó que “puede ser que también tenga su momento Santiago Beltrán”, entre los arqueros, y comentó que su idea es “darle minutos a los chicos”.

Acerca de los amistosos, el DT afirmó que intentarán plantear los partidos, ante Honduras este sábado 6 de junio a las 21:00 y frente a Islandia el próximo martes 9 desde las 21:30, sabiendo que “algunas cosas” pueden servir para preparar el debut ante Argelia.

Además, el pujatense puso paños fríos al asegurar que “la fase de grupos hay que jugarla”, dándole importancia a la misma a pesar de que los rivales, en la previa, no sean los más duros, y sentenció: “ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar”, idealizando que el combinado nacional llegue a la última fecha de la fase con la clasificación garantizada.

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