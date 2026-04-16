Declararon culpable al acusado de un homicidio en Gan Gan



Este jueves, un jurado popular declaró culpable a un hombre acusado de asesinar a su primo bajo el cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el marco de un juicio por jurados por un hecho ocurrido en Gan Gan.

Según informó Fiscalía el fallo condenatorio se vincula a un episodio registrado en noviembre de 2023 en un establecimiento rural cercano a esa localidad, donde, según la acusación fiscal, el imputado efectuó un disparo con una carabina calibre .22 que provocó la muerte de su primo, en el contexto de un conflicto familiar.

Durante el debate oral, el jurado —integrado por 12 ciudadanos y ciudadanas— escuchó los testimonios, las pruebas presentadas por las partes y los alegatos finales, para luego arribar a un veredicto de culpabilidad respecto del acusado.

La investigación fue llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, representado en el juicio por el fiscal Jorge Bugueño y el procurador de fiscalía Fernando Blanco, quienes sostuvieron la acusación durante el proceso.

Tras el veredicto, se espera la realización de la audiencia de cesura de pena, instancia en la que se definirá la condena correspondiente de acuerdo a la calificación legal del trágico episodio

El hecho

El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2023, alrededor de las 11 horas, en el establecimiento ganadero “Manuelito”, ubicado a unos 5 kilómetros al norte de Gan Gan. En ese contexto, la víctima, Manuel Justo Cual, se encontraba junto a su hermano cuando ambos advirtieron la presencia de su primo, Celedonio Jovino Cual quién inició una discusión con recriminaciones y amenazas vinculadas al envenenamiento de perros que atacaban ovejas. Luego se dirigió a su vehículo, tomó una carabina calibre .22 y efectuó un disparo que impactó en la zona abdominal de la víctima, provocándole la muerte. Tras el hecho, se presentó en la comisaría y manifestó haber sido el autor del crimen.