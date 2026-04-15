Científicos del CENPAT realizarán un monitoreo oceanográfico inédito en el Golfo Nuevo



En el marco del trabajo que lleva adelante la Red de Observación del Mar Argentino (ROMA), se ha fondeado en Puerto Madryn un «Lander», una robusta estructura de aluminio, fabricada en los astilleros Tandanor y equipada con tecnología noruega y canadiense que permitirá realizar mediciones inéditas dentro del Golfo Nuevo a lo largo de un año. Este dispositivo, cuya estructura fue ensamblada y calibrada por especialistas del CENPAT, representa un esfuerzo conjunto para monitorear el océano de manera integral y simultánea con otros nodos ubicados desde el Río de la Plata hasta la Antártida como parte del Programa Pampa Azul

“El Lander es una estructura de aluminio que tiene montados varios sensores para medir corrientes, olas, turbidez del agua, oxígeno, PH, fluorescencia, temperatura, conductividad (salinidad) y profundidad”, explica Juan Gabriel “Peke” Vázquez, ingeniero electrónico que se desempeña como profesional de apoyo del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), quien agrega que para poder llevarlo al fondo del mar, “lo trasladamos a bordo del buque ´Tango´ de la Prefectura Naval, porque nosotros no teníamos la capacidad para fondear semejante estructura”. El Lander se encuentra a 20 metros de profundidad aproximadamente a la altura de Punta Loma, a unos cuatro kilómetros de la costa: “Va a estar un midiendo durante un año porque tiene baterías para unos 400 días y en algún momento vamos a bajar buceando para ver cómo está todo”, agrega Vázquez.

Previo a realizar el hundimiento, un equipo de especialistas del CENPAT viajó hasta la ciudad de Bahía Blanca para realizar una capacitación sobre el funcionamiento del equipo y realizar su traslado en dos camionetas hacia Puerto Madryn.

Datos inéditos

Juan Pablo Pisoni es oceanógrafo e investigador del CESIMAR y destaca el hecho de que es la primera vez que contarán con registros de tantas variables durante un período tan extenso, ya que, si bien existen registros de temperatura del mar, del resto de las variables prácticamente no existen. “Si se cumple el objetivo de mantenerlo a largo plazo puede tener mucha importancia para estudiar las distintas variables relacionadas al cambio climático. Pero eso requiere del esfuerzo de mantenerlo durante muchos años, que es el objetivo final”. Pisoni destaca también que “va a ser la primera vez que tengamos un año de datos de corrientes y de olas. Toda esa información va a ser novedosa y muy interesante”.

Además, la información que provea el Lander será de utilidad para empresas e instituciones que ya se mostraron interesadas en los servicios tecnológicos que se obtendrán a partir de los datos que se obtengan dentro de un año.

Complemento

Finalmente, Gaspar Soria, biólogo e investigador del CESIMAR, asegura que “poder contar con instrumentos de tecnología avanzada para medir y registrar variables oceanográficas de manera simultánea nos permitirá complementar los estudios en biología, ecología y dinámica poblacional de especies marinas de forma más integral y precisa. Estos nuevos equipos constituyen herramientas robustas para la caracterización del ambiente marino costero, donde además se desarrollan diversas actividades humanas, y aportan información clave para la toma de decisiones por parte de las autoridades de aplicación”.

Además de Vázquez, Pisoni y Soria, del trabajo con el Lander participaron Augusto Crespi, Javier Crespi, Mirna Pohorylow, Melina Ricca, Regina Pierattini, Gastón Trobbiani, Leandro Gettino y las áreas de Automotores y Náutica del CCT CONICET-CENPAT.