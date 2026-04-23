Causa Cuadernos: Cristóbal López y Fabián De Sousa negaron haber pagado sobornos



Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa desmintieron este jueves al financista arrepentido Ernesto Clarens, negaron haber pagado $14 millones en sobornos y dijeron que involucraron a su constructora CPC en la causa Cuadernos para exculpar a otro grupo empresario.

“Pongo las manos en el fuego”, expresó De Sousa ante el Tribunal Oral Federal 7. Y agregó: “Jamás le pagamos al Gobierno, jamás le pagamos a funcionarios públicos, y jamás le entregamos dinero a través de interpósita persona en representación de funcionarios, como sería el caso del señor Ernesto Clarens”.

La declaración completa de Cristóbal López

El empresario comenzó diciendo que la causa “es totalmente falsa y armada por el fiscal Stornelli y el juez Bonadío” y sostuvo su argumento en las intervenciones de Clarens: “Declara por primera vez el 17 de agosto del 2018 como imputado colaborador . Y cuando se refiere a hechos relacionados con nuestra empresa dice: ‘A Cristóbal López no lo conozco porque tiene línea directa’. Eso es lo que concretamente dice Clarens en su primera declaración, que no me conoce porque tengo línea directa. Pero sí nombra en esa declaración a Sebastián Eskenazi, grupo Petersen, como uno de los que pasaba por la oficina a llevar plata. A los seis días vuelve a declarar y rectifica y dice que Sebastián Eskenazi, grupo Petersen, no pasaba por su oficina, que se equivocó, que había tenido contacto con Eskenazi, pero años anteriores, por la compra del Banco de Santa Cruz, que no sé qué función cumplía Eskenazi en eso. En seis días modificó lo que había dicho. De esta manera, saca a Eskenazi de la causa».

Y continuó: “Siete días después, Stornelli y Rívolo piden anular el acuerdo y piden la detención de Clarens. Así lo apretaron para que cambie su declaración. Ante esa situación, celebran un nuevo acuerdo de colaboración el 3 de septiembre. Rapidito, diez días. Y en ese nuevo acuerdo, el señor Clarens mete seis anexos, seis planillas con importes y nombres. Y en el anexo seis aparece mágicamente CPC, que es la empresa constructora del Grupo Indalo. Hasta ese día éramos desconocidos por Clarens porque teníamos línea directa. Pero ahí aparecemos en un escrito que supuestamente este señor tenía en su computadora, que por supuesto nunca la aportó. Aportó hojitas, que las puede haber hecho diez minutos antes. Seguramente las hizo entre el día que le bajaron el acuerdo de colaboración y lo amenazaron con meter preso. O sea, entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, en esos tres días, este hombre fabricó esas listitas”.

Una jugada para “beneficiar” a Eskenazi

Luego, Cristóbal López recordó la consiguiente declaración de Clarens, unos meses después, en la que el financista involucró a CPC: “Vuelve a declarar y dice: ‘Me equivoqué. No era PTC, era CPC’. CPC es la empresa en la que soy accionista y PTC significa Petersen, Thiele y Cruz. Es la empresa del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, la que dijo al principio que sí pasaba por la oficina a llevar plata. Ahora, en el ambiente de los constructores de la República Argentina, en el ambiente empresario, esa empresa nunca se la denominó por PTC. Todos la conocíamos por Grupo Petersen. Alguno sabía que eran tres socios antiguamente, Petersen, Thiele y Cruz, y la familia Eskenazi los compró. Para no nombrar los apellidos de esta gente, siempre en el mercado se los conoció como Grupo Petersen, como dice Clarens en su primera declaración. Entonces, con esta jugada la terminan de sacar a la familia Eskenazi y nos entierran a nosotros».

“Catorce millones de pesos dijo el amigo Clarens que le dimos. Eran más de tres millones de dólares en ese momento. Es más o menos como decir que tuvimos una facturación de cien millones de dólares en CPC en ocho meses. Ridículo”, remató.

«Nos metieron con alevosía en esta causa de los cuadernos”, sentenció el empresario. Y advirtió: “Los únicos presos fuimos Fabián De Sousa, (Gerardo) Ferreyra y yo, casualmente conocidos como empresarios K”.

En el final, afirmó que no lo conoce a Clarens ni a José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo: “No lo conozco a Clarens. No lo conozco. Si estuviera acá lo conocería porque he visto dos millones de fotos en los diarios. Pero no lo conozco, nunca lo traté. Ni a él ni a (José) López. A López lo conocí en la cárcel. Estuve en el mismo pabellón con López. Lo había visto dos o tres veces en mi vida en actos en la Casa Rosada”.



“No tengo nada que ocultar”, dijo De Sousa

A su turno, su socio Fabián De Sousa declaró en la audiencia pero anticipó que responderá preguntas cuando haya escuchado las respuestas de “quienes acusaron a la compañía por la cual estamos en este juicio: Clarens y otros imputados arrepentidos que ahora han negado sus declaraciones”.

“A mí me resulta extraño estar acá: no me mencionó nadie y fui traído a declarar sin saber de qué se me acusaba. No me negué a declarar porque no tengo nada que ocultar. La verdad se la puedo decir a cualquier argentino y a mis hijos mirándolos a los ojos, como lo estoy haciendo acá“, remarcó. Durante su exposición refirió que “entre fines de 2015 y fines de 2016 empezamos a sufrir un proceso de investigación y verificación de nuestro accionar; el más rimbombante fue la causa Oil Combustibles”, recordó sobre el juicio oral en el cual tanto él como su socio López resultaron absueltos.

De Sousa contó que se enteró en la cárcel, detenido por Oil Combustibles, de la existencia de la causa “de los cuadernos, o fotocopias de los cuadernos, donde se mencionaba a empresarios que habrían conformado una organización delictiva para reunir fondos. Nosotros estábamos presos, éramos solo espectadores de los medios de comunicación”.

De Sousa encontró “raro” que nadie lo haya mencionado “en ninguna instancia y que haya sido traído ‘de los pelos’ a declarar pocos días después de que Clarens cambiara su versión. Era más fácil imputarnos a nosotros“, acotó en sintonía con Cristóbal López.

El juicio

La causa de los Cuadernos retomó su curso este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7, con una nueva ronda de declaraciones indagatorias a empresarios procesados en el expediente.

Fuente: Infobae