Bubas fue declarado culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo



Un tribunal integrado por los jueces Martín O’Connor, María Laura Martini y Marcela Pérez Bogado resolvió por mayoría declarar a Roberto Bubas como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en carácter de autor.

La calificación impuesta fue votada por los jueces O’Connor y Martini, en tanto que la restante magistrada votó en disidencia por el delito de lesiones graves, agravadas por el vinculo y por violencia de género.

Se trata del fallo por el segundo juicio contra el acusado, ya que en el primero proceso fue absuelto, pero el STJ dejó sin efecto la sentencia anterior y ordenó un nuevo proceso. Ahora resta conocer la pena que se impondrá al acusado.