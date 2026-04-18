Brasil lanzó un plan para sostener a las aerolíneas en crisis



El Gobierno de Brasil anunció un paquete de medidas económicas destinado a sostener la operación de las aerolíneas en un contexto de fuerte aumento en los costos del combustible. La iniciativa busca aliviar la presión financiera sobre el sector, evitar subas en las tarifas aéreas y garantizar la conectividad en uno de los mercados más importantes de América Latina.

La decisión responde al encarecimiento del queroseno de aviación, un insumo clave para la industria aérea, cuyo precio ha registrado incrementos significativos a nivel internacional. Esta situación ha impactado directamente en la estructura de costos de las compañías, generando preocupación tanto en el sector privado como en el Gobierno ante la posibilidad de una reducción en la oferta de vuelos.

Impuestos y financiamiento

Entre las principales medidas, se destaca la eliminación temporal de los impuestos PIS/Cofins aplicados al combustible de aviación. Según estimaciones oficiales, esta decisión permitirá reducir el costo por litro en aproximadamente 0,07 reales, lo que representa un alivio inmediato para las aerolíneas en medio de un escenario de alta volatilidad.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Puertos y Aeropuertos y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de evitar que el aumento de los costos operativos se traslade a los precios de los pasajes. En un país con dimensiones continentales como Brasil, la conectividad aérea es considerada un factor estratégico tanto para el turismo como para la actividad económica.

En paralelo, el Gobierno activó un programa de financiamiento a través del Fondo Nacional de Aviación Civil. Este instrumento permitirá a las aerolíneas acceder a líneas de crédito de hasta 2.500 millones de reales por empresa, destinadas a la compra de combustible. La operatoria estará a cargo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que el riesgo financiero será asumido por las propias compañías.

A esta herramienta se suma una línea adicional de crédito para capital de trabajo, con un monto total de 1.000 millones de reales. El objetivo es garantizar liquidez en el corto plazo y permitir que las empresas mantengan sus operaciones sin necesidad de aplicar recortes en rutas o servicios.

El paquete también incluye medidas regulatorias orientadas a mejorar la capacidad de gestión financiera de las aerolíneas. Entre ellas, se destaca la posibilidad de aplazar el pago de tasas de navegación aérea correspondientes a varios meses de 2026 hasta fin de año. Esta flexibilización busca liberar recursos en un momento de elevada presión sobre los costos.

Asimismo, se implementó un esquema de transición en los precios del combustible vinculado a Petrobras. Este mecanismo permitirá que las distribuidoras afronten los aumentos de forma escalonada, mediante un pago inicial reducido y el resto diferido en cuotas, lo que contribuye a suavizar el impacto inmediato en la cadena de valor del sector.

El Gobierno brasileño subrayó que las medidas fueron diseñadas para equilibrar el alivio al sector con la sostenibilidad fiscal. La estrategia apunta a generar un efecto directo en las operaciones de las aerolíneas sin comprometer las cuentas públicas.

En los últimos años, Brasil había registrado un crecimiento sostenido en el transporte aéreo, con cifras récord de pasajeros. Sin embargo, el actual contexto internacional, marcado por la volatilidad de los precios energéticos, puso en evidencia la vulnerabilidad del sector frente a este tipo de shocks.

La intervención oficial se inscribe en una tendencia global, donde distintos países han adoptado políticas similares para proteger a sus industrias aéreas. La prioridad, en todos los casos, es evitar una contracción en la conectividad, clave para el turismo y el desarrollo económico.

Con este paquete, Brasil busca no solo mitigar el impacto inmediato del aumento de costos, sino también sentar las bases para una recuperación sostenida del sector aerocomercial en los próximos años.