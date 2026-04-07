Ataque de perros a guanacos en rehabilitación en el Centro de Rescate REFAUNAR

En las últimas horas, dos perros ingresaron a la estancia San Guillermo, donde funciona el Centro de Rescate de Fauna Nativa REFAUNAR, y atacaron a tres guanacos que se encontraban en proceso de rehabilitación.

Como consecuencia del ataque, una hembra sufrió laceraciones leves, otro ejemplar resultó gravemente herido —requiriendo una cirugía de dos horas y media y más de 90 puntos en el Centro Veterinario Austral— y una tercera guanaca fue hallada sin vida horas más tarde.

Tras el hecho, el equipo de REFAUNAR realizó un seguimiento de rastros que permitió determinar que los perros se dirigían en dirección a la playa. Se presume que se trata de animales que pertenecen a personas que los trasladan a zonas costeras, pero que luego los dejan sin control, permitiéndoles deambular libremente por el campo. Según antecedentes, estos mismos perros ya habrían protagonizado ataques a ovejas en la zona.

Este martes, el director de REFAUNAR se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn para radicar la denuncia correspondiente.

“No podemos responsabilizar a los perros por este tipo de situaciones, porque los perros hacen cosas de perros. La responsabilidad es exclusivamente de sus tutores”, expresó sobre los hechos.

Remarcó que resulta, «fundamental que quienes visitan zonas silvestres con sus perros comprendan que deben mantenerlos bajo control. No solo para evitar daños a la fauna nativa, sino también por los riesgos a los que exponen a sus propios animales cuando ingresan a campos o interactúan con fauna.”

Asimismo, se destacó que los perros fueron divisados por el cuidador sin la presencia de personas en las inmediaciones, a más de un kilómetro de la playa, lo que refuerza la hipótesis de que fueron dejados sin supervisión.

Desde REFAUNAR se remarca la importancia de la tenencia responsable, especialmente en entornos rurales y áreas naturales, donde la interacción entre fauna doméstica y fauna silvestre puede generar consecuencias graves e irreversibles.