LAGO EPUYÉN - TRAGEDIA

Un muerto al voltearse dos veleros en el lago Epuyén

Un hombre de 47 años, oriundo de Lago Puelo, falleció este sábado por la tarde luego de un accidente náutico en el sector conocido como Planicie Chica, en el lago Epuyén.

Según la información recabada, cinco personas navegaban en dos veleros cuando, debido al fuerte viento y el oleaje, ambas embarcaciones se dieron vuelta. Cuatro de los ocupantes lograron salir del agua, pero la víctima no pudo hacerlo.

Tras llegar a la costa y pedir ayuda, se inició un operativo de búsqueda. Horas más tarde, y con el lago en calma, el cuerpo fue hallado sin vida en la zona del cerro Pirque y trasladado al hospital de Epuyén.

De acuerdo a los testimonios, el hecho habría sido accidental. Intervinieron personal policial, Protección Civil y otros organismos provinciales.

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