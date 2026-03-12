Senadores cobrarán más de $11 millones



Los gremios del Congreso y las autoridades de ambas cámaras sellaron este miércoles un nuevo acuerdo salarial, con un aumento acumulativo de diciembre a mayo de 12,5%, lo que impactará en las dietas de los senadores, “enganchadas” a las paritarias.

La Comisión Negociadora del Valor Módulo resolvió un incremento de 2% en diciembre, más un acumulativo de 2,5% enero, 2,2% febrero, 2% marzo, 1,7% abril y 1,5% mayo. De esta manera, se calcula que el sueldo bruto de los integrantes de la Cámara alta ascenderá a casi 11 millones de pesos en marzo y 11,5 millones en mayo.

El acuerdo fue firmado por los secretarios administrativos de ambas cámaras, Alejandro Fitzgerald (Senado) y Laura Oriolo (Diputados); los secretarios parlamentarios de ambas cámaras, Agustín Giustinian (Senado) y Adrián Pagán (Diputados); y los dirigentes sindicales Norberto Di Próspero, por la Asociación del Personal Legislativo; Claudio Britos, por ATE; y Martín Roig, por UPCN.