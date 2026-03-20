Raidan expresó su compromiso con nuevas reformas por una Justicia más eficiente



En su mensaje ante la Legislatura, cumpliendo con el informe anual estipulado en la Constitución de Chubut, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Javier Raidan, aseguró este viernes que el Poder Judicial inició un cambio de paradigma que apunta a la modernidad, la eficiencia y la cercanía con la gente, en un nuevo rumbo que no tiene vuelta atrás.

Al hablar ante el vicegobernador Gustavo Menna, los diputados provinciales e invitados especiales del Poder Judicial y Ejecutivo, el presidente que dejará su cargo el 31 de marzo para ser reemplazado por Andrés Giacomone, repasó las principales acciones llevadas a cabo en el último año.

Informe Anual de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia

Sr. Presidente de esta Honorable Legislatura

Diputadas y Diputados de la Provincia del Chubut

Luego de haber tenido el honor de ejercer el último año la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut y cumpliendo con la manda establecida en el art. 181 de nuestra Constitución Provincial, vengo ante ustedes a dar cuenta de lo desarrollado en este lapso en el que el Poder Judicial ha logrado enormes avances y ha fijado un rumbo que no tiene vuelta atrás.

No tengo dudas en afirmar que la Justicia de Chubut ha iniciado un cambio de paradigma que la ubicará en el más alto nivel nacional, por una serie de factores que a continuación voy a repasar y que incluyen el compromiso de más reformas en el futuro inmediato.

Antes de comenzar con el desarrollo de lo más destacado de este informe, les pido permiso para hacer alusión a un tema personal: como ustedes saben, mi presidencia comenzó el 1° de abril de 2025, pero a partir del mes de julio, un serio problema que afectó a mi salud me obligó a tener que atender un tratamiento que durante 7 meses me impidió estar presente de manera continua en mi lugar de trabajo como hubiera deseado.

A pesar de este imprevisto, quiero destacar el compromiso de los cinco ministros que me acompañan, porque mantuvieron y cumplieron los lineamientos de trabajo que habíamos trazado, con falencias y aciertos, pero entendiendo cuál es el verdadero rol de un Superior Tribunal, que no es el de tercera instancia, sino el de una instancia extraordinaria.

Como ya he dicho en anteriores oportunidades, para cumplir con este rol que nos toca, no alcanza con saber de derecho, sino que es necesario tener conocimientos de administración, de licitaciones, de manejo de personal, de relaciones públicas, de medios, es decir, manejar una gran cantidad de factores que no están en el currículum de ningún ministro.

Por esa razón, quiero decir que a mí me enorgullece que este Superior haya mantenido el rumbo fijado sin titubeos y sin miedo a los cambios, una serie de medidas que voy a desarrollar y que apuntaron a tres ejes: modernidad, eficiencia y cercanía con la gente.

Una justicia más eficiente

En la provincia del Chubut hay un gran desarrollo de inversión en tecnología. A mí me enorgullece la gente que tenemos en el Poder Judicial, porque cumple estándares de excelencia: el sistema informático funciona de manera óptima casi sin fallas y está adelantado al resto de las provincias respecto a su desarrollo y utilización.

Por ejemplo, ante cada audiencia que hoy llevamos adelante, el sistema va transcribiendo todo automáticamente por escrito, para que después ese material se pueda utilizar para una sentencia o decisión, y no tener que perder el tiempo transcribiendo absolutamente todo.

Esto beneficia al justiciable, porque redunda en una mayor eficiencia y velocidad de respuesta: tenemos claro que la queja más grande de la gente era la demora en los procesos.

En la misma dirección, llevamos adelante otra reforma muy importante, que fue el cambio en el sistema de votación. Anteriormente, el armado de una sentencia implicaba que todos los ministros tenían que hacer un voto completo, aun cuando en realidad coincidían con el ministro anterior.

Para cambiar esto, se votó la ley por la cual nos pusimos a tono con el resto del país: esto significa que hay un voto principal y -eventualmente si no hay disidencia- votos que acompañen en los puntos clave con su descripción. Esto, sumado a la utilización de un lenguaje más llano, facilita la lectura; la sentencia que antes tenía 500 hojas hoy tiene 80.

También se avanzó en la decisión de unificar las anteriores salas Penal y Civil, porque cualquier Superior que se precie de tal no tiene esta división. El motivo apunta a lograr una decisión uniforme y completa, y además sirve de autocontrol entre todos los ministros.

Hoy los integrantes del Superior Tribunal vamos buscando soluciones en conjunto y tenemos un trabajo coordinado porque es nuestra tarea estar de acuerdo en lo que tenemos que hacer, no necesariamente en las decisiones judiciales -porque para eso está la disidencia- pero sí en el funcionamiento.

Lo que logramos con este cambio de votación fue corregir lo que para nosotros era un defecto bastante serio, porque arrastraba ya un sistema que venía de las cámaras y de los tribunales, lo que complejizaba y generaba demoras innecesarias en el proceso.

De la mano con lo anterior, implementamos el sistema de los “ministros referentes”, lo que se basa en el criterio de que cada ministro tiene cierto conocimiento más acabado en una rama del derecho.

Hay que entender que el derecho se ha complejizado en los últimos 30 años. Cuando nosotros éramos chicos, como ocurría con un único médico que atendía todas las edades del grupo familiar y todas las especialidades, también el abogado de la familia hacía el divorcio, la causa penal, lo laboral, es decir, hacía todo.

Eso ya no existe, porque se ha complejizado de tal manera que hoy un abogado se dedica específicamente a un tema; se fue dividiendo tanto que no alcanzarían diez vidas para entender todo en profundidad.

En el Superior tenemos distintos ministros que tienen diferentes conocimientos específicos. La idea esencial es que existe un referente en cada tema: por ejemplo, en la cuestión laboral, el especialista nos pueda dar una idea a los demás para ir unificando criterios, más allá de que después podamos opinar distinto en el fallo.

Por poner un ejemplo, el referente en el fuero laboral puede advertir que -por caso a la hora de determinar cómo se liquidan intereses- la Corte Federal en ese punto ha fijado determinado criterio en sus últimos fallos, sumado a lo que dice la doctrina sobre el asunto y agregando la manera en que viene actuando el Superior en los últimos años.

Esa información previa es fundamental para que luego todos nos pongamos a resolver la cuestión puntual. Este sistema nos aporta a cada uno un panorama, porque frente a cuestiones alejadas a las nuestras, como le puede ocurrir a un especialista en lo Penal ante cuestiones constitucionales y de derecho administrativo, esos datos de contexto terminan siendo claves.

Inversión en Infraestructura

En materia de infraestructura, seguimos trabajando en la política de “alquiler cero” y para ello, estamos terminando las obras que estaban proyectadas, concretando en primer lugar las que ya se habían iniciado, y a la vez contamos con un ambicioso plan de obras no sólo en las ciudades más pobladas, sino en todo el interior provincial.

Al abordar este punto, es importante recordar que el Poder Judicial tiene dos vías de recursos propios: la tasa de justicia y nuestro sistema de depósitos judiciales. Además, el Superior Tribunal cuenta con un plazo fijo importante, y la suma de esos fondos se destina a la construcción de las obras de infraestructura.

El caso más emblemático y que fue un hito histórico para el Poder Judicial, fue en junio pasado la inauguración definitiva -no para la foto como se había hecho en otros tiempos- de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, una obra esperada por décadas que finalmente fue habilitada, logrando unificar oficinas dispersas que generaban un alto costo en alquileres y brindando un mejor lugar de trabajo a los empleados judiciales, así como una atención más amigable a los usuarios.

Las imágenes que proyectamos, sirven para graficar a quienes no conocen, que se trata de una enorme estructura de 16.400 metros cuadrados cubiertos y 14.000 semicubiertos, sumado a 5 mil metros de estacionamiento.

Más del 60 % de la zona de oficinas fue habilitada y el personal se encuentra trabajando a pleno, incluyendo a los organismos del fuero civil, el SUM – Sala Argibay, las áreas de arquitectura, archivo general, biblioteca, lactario, Oficina de Violencia Laboral, Delegación Informática, Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), Juzgado de Paz Nº 2, y Oficina de Notificaciones.

También funcionan en el mismo edificio las áreas de Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), Cámaras Gesell, Juzgados Laborales N°1, N°2 y N°3, Oficina Judicial de Gestión Unificada de Familia. Juzgados de Ejecución N°1, N°2 y N°3.

La Ciudad Judicial abarca además a la Oficina Judicial de Gestión Unificada Civil y Comercial, el Servicio Público de Mediación y el Juzgado Contencioso Administrativo.

Como se puede ver, una obra largamente esperada que ahora sí funciona de manera efectiva, y que va a marcar un punto de inflexión en la historia de la justicia chubutense.

Por otra parte, respecto a la sede del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, durante el año 2025, se priorizó la finalización de la primera etapa de reconstrucción del edificio, se concluyeron las tareas de refuerzo estructural mediante un exoesqueleto en el sector previamente afectado por incendios.

Además, se ejecutó la ampliación del inmueble sobre la calle Rivadavia, destinada a la reubicación de la Biblioteca, y se habilitó un nuevo sector de mesa de entradas. También se construyó una nueva estructura de acceso, integrando escaleras y rampas para mejorar la circulación y accesibilidad del edificio.

Para el año 2026, está previsto concluir el resto de las obras pendientes, que incluyen la finalización de instalaciones, colocación de solados, incorporación de nuevas aberturas, aplicación de un recubrimiento renovado en la fachada y la instalación de sistemas informáticos y de control de acceso. Se estima que el edificio estará habilitado para su uso antes de que finalice el año.

Se trabaja además en la construcción del futuro edificio ubicado en la calle Belgrano con otra etapa próxima a licitar. Respecto al nuevo fuero Contencioso Administrativo, su puesta en marcha, además del recurso humano en los juzgados, implicó un esfuerzo edilicio para dar cobertura a esta demanda: por ejemplo en Rawson, se avanzó en la adaptación del edificio alquilado que está ubicado en la intersección de Mariano Moreno y Alejandro Conesa, frente a la plaza central, y ya en el mes de marzo comenzó a funcionar.

En todo el territorio

Para dotar de recursos a todo el interior, trazamos dos ejes: la renovación automotriz y la renovación estructural de los Juzgados de Paz. Detectamos que de los 44 Juzgados de Paz que tenemos, más del 50 % tenían serias necesidades de mantenimiento. Mientras se avanza en las refacciones más urgentes, se va trabajando en el diseño a futuro con dos modelos de nuevos edificios, uno de dimensiones más grandes y otro más chico, acorde a la necesidad del lugar.

Se trata de edificios modernos, con sistemas industrializados que representan un salto cualitativo. Combinamos celeridad en la ejecución, con una envolvente térmica de alta eficiencia, optimizando los recursos. La idea proyectada es hacer seis edificios de este tipo por año, por lo que en un plan de seis años el objetivo es tener finalizados, por primera vez en la historia de la provincia, 36 Juzgados de Paz nuevos.

Hoy se están construyendo dos en Epuyén y Aldea Epulef que tienen un avance del 40 % en 25 días.

Con las nuevas inversiones, cada edificio va a tener conectividad nueva y el software necesario para evitar el desplazamiento de mucha gente para hacer trámites. De este modo, el Juzgado de Paz va a ser el referente judicial en la zona.

Como es imposible presupuestariamente instalar un tribunal en cada localidad y además no hay un uso cotidiano que justifique esa inversión, entonces el Juzgado de Paz va ser la sede del Poder Judicial en cada pueblo, por lo que va tener dentro de su estructura un centro de comunicación donde la persona va a poder declarar de manera online y conectada para cualquier requerimiento judicial de la provincia.

Calidad certificada

En 2025 se continuó con la implementación del Sistema de Trabajo Híbrido: 33 organismos se incorporaron al sistema, alcanzando a 73 personas adheridas a esta modalidad, y otras 31 personas que realizaron teletrabajo eventual. Asimismo, se diseñaron indicadores orientados a evaluar el cumplimiento de las metas definidas por cada organismo, lo que permitió contar con un esquema de monitoreo sistemático de su aplicación.

También se avanzó en el desarrollo, mejora e implementación de sistemas digitales, como el Sistema NORMA, de Gestión de la Calidad, con la incorporación de mejoras funcionales para la administración de procesos; la adecuación del sistema a los requerimientos operativos de los organismos; optimización de flujos de carga, consulta y seguimiento de documentación.

En este camino, se implementaron mejoras específicas en la experiencia de la página web orientadas a los usuarios internos, con el objetivo de facilitar el acceso, la navegación y la consulta de información.

Durante el año 2025, se sostuvo, consolidó y amplió el Sistema de Gestión de la Calidad de la Judicatura, que mantiene su certificación desde 2019. Los organismos responsables de los procesos operativos (Juzgados de Primera Instancia y Oficinas Judiciales Penales) continuaron incorporando mejoras significativas para la prestación del servicio de justicia y en el uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles. De esta forma, se mantuvo una base sólida para incrementar la capacidad de resolución de causas -en materia no penal-, y para optimizar la realización de audiencias en el fuero penal.

Asimismo, los procesos de apoyo en materia de servicios informáticos, gestión de compras, concursos de ingreso y ascenso del personal, ejecución de políticas fiscales e infraestructura han incrementado su participación en la planificación de los procesos y definición de roles para gestionar los mismos.

El programa de auditorías internas continuó implementándose de manera intensiva, dando mayor profundidad a los procesos de apoyo y estratégicos, alcanzando como hito la primera auditoría a los procesos de implementación y gestión de la calidad.

En la misma sintonía, se aprobó una nueva auditoría externa de recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad, según Norma Internacional ISO 9001:2015.

Durante el año 2025, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) realizó la auditoría externa de recertificación para todo el Sistema de Gestión de Calidad, permitiendo alcanzar la tercera emisión de la certificación con una validez de 3 años.

El objetivo de contar con una certificación internacional es dar a conocer el compromiso institucional con la mejora continua y con la aplicación de estándares reconocidos sobre los cuales se gestionan los procesos vinculados a la prestación del servicio de justicia a todas las partes interesadas pertinentes.

Uno de los logros más importantes en cuando a agilidad, transparencia y eficiencia, es que se ha logrado el 100% de gestión digital dentro del Poder Judicial: desde las presentaciones de causas hasta escritos, se trabaja en forma digital, y se utiliza el papel como copia.

Múltiples organismos ya gestionan total o parcialmente sus expedientes sin papeles y durante 2026 se debe consolidar esta modalidad. El STJ ha decidido utilizar firma digital para el despacho judicial, lo que permitirá documentos digitales con los más altos estándares legales de calidad y trazabilidad.

Además, la generación de cédulas a domicilio real, acceso a audiencias, oficios en Serconex lo consolida como una herramienta unificada para abogados, peritos y ciudadanos.

También es para destacar que todo ciudadano tiene acceso digital a sus causas, ya que se desarrolló el sistema que permite a cada usuario el acceso a sus expedientes en forma permanente para todo el fuero civil.

La digitalización también alcanza a los juicios por jurados: desde el sorteo, hasta la designación de los jurados se realiza en forma digital.

Sobre el uso de las herramientas de la IA, se han desarrollado varias aplicaciones como la desgrabación de audiencias, la anonimización de documentos, la búsqueda de jurisprudencia y se está trabajando con un proyecto con UBA y fondos no reintegrables BID, para potenciar su uso en la gestión jurisdiccional.

También se trabaja en seguridad informática con un cambio de paradigma ante los ataques que van a venir, para resguardar la información y reducir los tiempos de recuperación de los servicios.

Las políticas del STJ apoyan la gestión sin papeles, desde contar con doble monitor y mejoras en las interfaces, procesos que son necesarias para permitir una lectura y análisis en formato pantalla.

La integración de BUS-JUSTICIA Argentina ya finalizado permite el intercambio digital entre los Poderes Judiciales de Argentina y organismos tanto público como privados. Este proyecto ya en producción incluye 20 provincias, a la par que se avanzó en diferentes convenios para organismos privados, como por ejemplo bancos.

Cercanía con el ciudadano

Uno de los objetivos centrales del cambio de paradigma es un servicio de justicia accesible a la gente. Durante el año 2025 se recibieron más de 7.950 contactos mediante los distintos canales habilitados: chat online, chat offline, Whatsapp, llamadas telefónicas y el formulario de contacto de la página web del Poder Judicial. Todas estas consultas son atendidas, derivadas en caso de ser necesario, sistematizadas y monitoreadas hasta la resolución final del caso.

También es de destacar que la Judicatura, a través del Sistema de Gestión de la Calidad, realiza el seguimiento de las percepciones de los usuarios para orientar las acciones de mejora hacia la eficacia del servicio de justicia, a través de encuestas de satisfacción donde se consulta la percepción sobre requisitos específicos.

Por ejemplo, durante los años 2024 y 2025 se recibieron casi 200 respuestas de personas que participaron como jurados en juicios celebrados en todas las circunscripciones, manifestando un alto nivel de satisfacción respecto del desarrollo y seguridad de las audiencias como así también del trato y la información recibida.

Desde el Centro de Documentación jurídica y jurisprudencia, se incorporaron como herramienta de trabajo dos anonimizadores inteligentes (para eliminar datos personales de determinadas causas) basados en IA.

Otro avance a destacar es que se implementó el servicio de Guía de Trámites Online en los juzgados de paz, con el objetivo de optimizar los tiempos de atención al público y simplificar los circuitos administrativos y judiciales, transformando la manera en que la ciudadanía interactúa con el sistema judicial.

La inclusión de acceso mediante código QR potencia la autonomía de los usuarios, facilitando consultas inmediatas desde dispositivos móviles y promoviendo una gestión más eficaz, eficiente y sin barreras geográficas. Su finalidad va más allá de la eficiencia: busca garantizar un acceso equitativo a la justicia y a los servicios administrativos, beneficiando especialmente a quienes enfrentan limitaciones de tiempo, movilidad o recursos.

Esta herramienta permite a los usuarios iniciar digitalmente gestiones tales como autorizaciones de viaje (nacionales y a países limítrofes), declaraciones juradas, certificados de supervivencia, informaciones sumarias (concubinato, familiares a cargo), cartas poder y otros trámites habituales, ya sea a través del portal del Poder Judicial del Chubut o mediante acceso por código QR.

La incorporación de estos mecanismos habilita nuevos canales de comunicación -incluyendo líneas de atención vía WhatsApp- y amplía sustancialmente la accesibilidad al servicio público de justicia, especialmente en contextos de dispersión geográfica.

Oficina de la mujer

Antes de abordar la información más destacada del trabajo de la Oficina de la Mujer, es momento de detenernos en algo para resaltar y que nos llena de orgullo: en el Poder Judicial de Chubut, más del 70% de los cargos de funcionarios y el 65 % del personal está integrado por mujeres.

Dicho esto, hay números que muestran la importancia del trabajo de esta área: a través del centro del monitoreo que se realiza desde la Oficina de la Mujer del STJ, se accedió al primer sistema de datos de género sensitivo, que permite producir información estadística con un enfoque de género, en torno al registro de las denuncias por violencia de género.

El proyecto se implementó en etapas. Durante la primera etapa, la carga de las denuncias se realizaba manualmente, y luego se avanzó sobre la digitalización de las denuncias, lo cual se transformó en un elemento central para la creación del Sistema AMUYEN, que fue desarrollado por el equipo de la Secretaría Informática.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se han cargado y procesado 7193 denuncias en contexto de violencia de género efectuadas en la provincia. Esto representa a nivel anual un incremento en la toma de denuncias en comparación con años anteriores.

En razón al total de denuncias registradas y del análisis que efectúa el equipo de la Oficina, se informa que mayoritariamente fueron encuadradas dentro del contexto de violencia de género, alcanzando un 81% mientras que, las denuncias por violencia familiar representan el 15,1%.

De los datos obtenidos por el AMUYEN, se puede extraer que el denunciado es mayoritariamente la pareja o expareja de la víctima, alcanzando un 61,3%, y a partir de ello se pudo concluir que el momento en el cual se incrementaría el riesgo de las mujeres a sufrir un hecho de violencia, sería al tiempo de la separación o posterior a ella, en tanto el 48,3% de los denunciados son las exparejas.

Con el objetivo de visibilizar la información reunida en el Registro de Femicidios Provincial, se realizó un seguimiento estadístico de femicidios desde 2013 a la actualidad, con un dato actual positivo en cuanto a la baja considerable de este tipo de casos a nivel anual.

Ministerios Públicos

En 2025 se consolidó la reestructuración orgánica de la Procuración General con la puesta en funciones de los Procuradores Generales Adjuntos, una nueva estructura jerárquica que permite una gestión más eficiente y profesionalizada mediante la división de incumbencias: una Procuración General Adjunta en lo Penal y Contravencional, encargada de la política criminal y organismos auxiliares; y una Procuración General Adjunta en Gestión, Asuntos Constitucionales y en lo Contencioso Administrativo.

Un dato a destacar es que la tasa de homicidios dolosos de la provincia el último año fue de 3,14 por cada cien mil habitantes, lo que implica una importante disminución respecto del año anterior.

Del total de 26.155 casos por delitos registrados, la mayor concentración se observa en los delitos contra la propiedad (robos, hurtos, daño), que suman 13.286 hechos y representan el núcleo principal de la problemática delictiva en cuanto volumen de casos, con alta incidencia de autor ignorado.

En segundo lugar, se ubican los delitos contra la libertad, en su casi totalidad Amenazas Simples. Y los delitos contra las personas, en su gran mayoría, Lesiones Leves. Ambos títulos del Código Penal con predominio de autor conocido, lo que permite una acción penal efectiva.

Los delitos contra la integridad sexual mantienen baja frecuencia relativa pero alta relevancia cualitativa.

El año 2025 marcó un hito en la proyección internacional del MPF a través del desarrollo de herramientas propias. El software “Espejo Chubut”, creado por profesionales del Departamento de Informática Forense para la captura segura de evidencia digital, fue presentado con gran éxito ante la ONU en Viena, Austria.

Este avance despertó el interés de diversos países de América Central, culminando con la instalación del sistema en Panamá y la firma de acuerdos de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

También se consolidó una política de cercanía con el ciudadano mediante la adhesión a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la Real Academia Española. El compromiso institucional es garantizar el derecho fundamental de todas las personas a comprender las actuaciones judiciales.

En este sentido, el proyecto “Explica QR”, desarrollado para facilitar la comprensión de notificaciones mediante videos, fue galardonado como la “Idea más disruptiva” en el Encuentro Patagónico de Innovación de la Justicia.

Asimismo, se lanzó la aplicación móvil “MPF Orienta”, una herramienta digital organizada en bloques temáticos que brinda asistencia inmediata y geolocalizada a víctimas de violencia de género, abuso sexual infantil, maltrato animal y delitos ambientales.

En otro orden, durante el año 2025 ingresaron al Ministerio de la Defensa Pública del Chubut un total de 36.656 casos nuevos, correspondientes a las tres oficinas principales del organismo —Defensa Pública Penal, Defensa Pública Civil y Asesoría de Familia— y a la oficina complementaria del Servicio Social.

Durante 2024 se habían registrado 33.183 casos nuevos, por lo que el año 2025 implicó un crecimiento interanual del 10,4 %, lo que representa aproximadamente 3.500 nuevos casos.

A lo largo de 2025 se concluyó el desarrollo de la primera versión de la aplicación móvil “Mi Defensa APP”, la cual fue publicada en la tienda de aplicaciones de Google, constituyendo un avance significativo en el proceso de modernización y digitalización de los servicios de este Ministerio.

En relación con la intervención en debates bajo la modalidad de Juicio por Jurados, en 2025 se registró la realización de 27 juicios en la Provincia del Chubut, con participación del Ministerio de la Defensa Pública en 21 de ellos, lo que representa aproximadamente el 78 % de los debates desarrollados bajo esta modalidad en la provincia. Este volumen de intervención refleja la relevancia que este tipo de procesos ha adquirido dentro de la litigación penal y la participación sostenida de la Defensa Pública en este ámbito.

Optimización de recursos

Los gastos en personal cubren prácticamente el 96% de los ingresos del Poder Judicial y con el resto de los fondos se realizan las obras y servicios. Tener cubierto casi todo el presupuesto en sueldos es lógico, porque no se trata de producir bienes, sino que producimos justicia, y eso se hace con factor humano.

Lo ideal sería poder ampliar esa brecha para tener un margen mayor de desarrollo y dar mejores condiciones a los trabajadores. Lo que estamos haciendo es redireccionar recursos para mejorar el servicio.

En ese sentido, a pesar de que hubo más bajas que ingresos a personal, entre empleados, funcionarios y magistrados -por jubilaciones y retención de vacantes- no hubo despidos, y no renovamos contratos cuando no lo consideramos necesario.

A pesar de la menor cantidad de personal, no se ha resentido el servicio de justicia gracias a la utilización de la Inteligencia Artificial. Esto significa que estamos en un proceso revolucionario.

En el último año pudimos marcar el rumbo y ponerlo en funcionamiento; estamos en condiciones de tener una justicia de primer nivel en muy poco tiempo. Para eso hacen falta muchos cambios estructurales y determinadas leyes procesales.

Con mucho acierto el año pasado, fuimos la primera provincia en el país en implementar un protocolo para el uso de la IA. Lógicamente la adaptación a estos cambios no es inmediata, porque entre otros factores, el empleado judicial a veces tiende a ser estático y siente el dinamismo como un ataque.

La justicia del futuro

Apuntando a que el Superior deje de ser una tercera instancia para pasar a ser una instancia extraordinaria, necesitamos hacer cambios estructurales procesales. Sería muy bueno crear una Cámara de Casación Penal para toda la provincia que unifique criterios respecto de lo que se tiene que resolver en esa materia. También hay que crear una Casación Civil y Laboral para ir ordenando los recursos. Así la tercera instancia es realmente disciplinaria y de delimitación, con menos cantidad de causas.

Con la creación y puesta en marcha del fuero contencioso administrativo, ahora hemos logrado que nuestro Superior ya no sea instancia originaria, sino que somos instancia extraordinaria.

La idea es presentar varios proyectos de creación de nuevos organismos para hacer un plan bienal 2026-2027 del Poder Judicial, con una amplia reforma procesal en todo el sistema judicial, adaptándonos físicamente e incorporando la IA a pasos agigantados.

En el último tiempo, el Superior Tribunal logró una dinámica de trabajo diferente, con la realización de plenarios semanales. Habíamos empezado con los plenarios itinerantes en las principales localidades para tomar contacto directo con la realidad de cada lugar, y aunque se cortó por mis problemas de salud. Esperemos que el nuevo presidente pueda continuar con esa política.

En el Poder Judicial somos una gran familia de trabajo que ofrece un servicio de justicia a los chubutenses, que tiene que ser cada vez más digital, más moderno, más eficiente y más al alcance de la gente. Es nuestra propuesta y en ese camino vamos, para revertir la sensación de inseguridad que puede llegar a tener el vecino que siente que no tiene respuestas.

Señores diputados, señoras diputadas: estoy aquí para asegurarles que el nuevo paradigma de la justicia en Chubut está en marcha y ninguna presión por intereses externos que no tengan que ver con la necesidad de los vecinos de la provincia, lo va a detener. Es un camino inexorable hacia una mayor calidad, y contamos con sus aportes y su colaboración para ayudarnos a transitarlo juntos.

Muchas gracias.