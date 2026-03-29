Prisión preventiva para la mujer que mató a su marido



La Fiscalía formalizó la investigación por homicidio agravado por el vínculo contra una mujer implicada en la muerte de su marido y solicitó prisión preventiva hasta el juicio oral. La jueza penal de turno hizo lugar al pedido, pero rechazó el arresto domiciliario requerido por la defensa y ordenó la detención en una dependencia policial por 60 días.

El equipo fiscal, conformado por el fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti, presentó los cargos durante la audiencia y detalló las circunstancias del hecho ocurrido en el domicilio familiar. Argumentaron la gravedad del caso, con una pena en expectativa de prisión perpetua, y la necesidad de proteger la investigación en curso.

El caso se conoció, cuando la imputada llamó a la policía alertando que su esposo estaba herido de bala en su hogar. La víctima falleció por las heridas durante su traslado de urgencia, a la altura del kilómetro 30 de la ruta hacia Esquel.

Ahora, la detenida permanecerá privada de libertad mientras se analizan pruebas balísticas y se indaga en posibles antecedentes de violencia previa o condiciones de vulnerabilidad.

La resolución marca un avance en la causa, que sigue abierta a nuevas pericias.