GROOMING - PUERTO MADRYN

Ordenan allanamiento y restringen contacto de un docente con una alumna


El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn avanza en la investigación de un presunto caso de grooming que involucra a un docente y una alumna menor de edad. A partir de la denuncia radicada por la madre de la joven, la Fiscalía impulsó medidas urgentes para resguardar a la víctima y preservar evidencia clave para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación, a cargo de la fiscal general María Eugenia Vottero, se inició tras detectarse comunicaciones inapropiadas entre un docente de la Escuela N° 750 y una adolescente de 13 años. Según surge de la denuncia, el imputado habría establecido un contacto directo con la menor a través de WhatsApp, por fuera del ámbito escolar, con mensajes de carácter personal, ajenos a cualquier finalidad pedagógica. Entre ellos, le escribía que «quería ser su poeta», que “quería ser su amor”, que “la quería”, y que “no quería estar lejos de ella”.

En este marco, el juez autorizó un allanamiento en el domicilio del imputado con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos —teléfonos celulares, chips y otros soportes digitales— que podrían contener evidencia relevante para la causa. Asimismo, se habilitó la requisa personal del sospechoso y de las personas presentes en el lugar, ante el riesgo de ocultamiento o eliminación de pruebas.

En relación a la calificación legal, la misma podrían configurar el delito de grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal con penas de 6 meses a 4 años de cárcel, para quien contacte a una persona menor de edad con fines sexuales a través de medios digitales.

Como medida de protección, se dispuso la prohibición de acercamiento y contacto del imputado respecto de la víctima, su grupo familiar y el establecimiento educativo al que asiste, en un radio de 200 metros y por el plazo de 30 días. Esta decisión busca garantizar la integridad de la adolescente mientras avanza la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa y se prevé la realización de pericias sobre los dispositivos secuestrados, así como otras medidas que permitan determinar con precisión los hechos y eventuales responsabilidades.

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