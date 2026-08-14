Marín: «Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año»



El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró este viernes que la empresa va a exportar «10.000 millones de dólares por año», lo que significará la generación de «20.000 puestos de trabajo» para el país.

«Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año. Esto va a generar 20.000 puestos de trabajo», subrayó Marín en declaraciones al programa «Vamos Rivadavia», que conduce Nelson Castro en Radio Rivadavia.

Marín explicó que se transportará gas líquido a través de barcos a Europa o Asia, «a lugares donde no hay energía».

Según detalló, serán 10.000 millones por año por los próximos 20 años, por lo que serán «200.000 millones de dólares».

«Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y pueden haber inversiones extranjeras gracias al RIGI», sostuvo Marín.

El CEO de YPF señaló: «Cuando el presidente Javier Milei me dijo de venir a trabajar, yo soy un hombre que trabajo para YPF y para el largo plazo y para la Argentina. Lo que declara uno u otro, no le damos importancia».

«Nosotros estamos construyendo para el futuro y para las inversiones. Yo en el 2045 ojalá esté vivo, pero lo que estoy seguro es que la Argentina va a exportar millones de dólares».

Además, Marín indicó que el país será el «segundo exportador de etanol del mundo, vamos a ser el quinto mundial de esos líquidos que se usan para la garrafa y el sexto exportador de gas natural».

«¿Qué le falta el proyecto? Que estamos en el período de financiamiento, que está estimado para fin de año, entonces a partir del año que viene empiezan las obras, que son muy grandes. En los próximos 4 años vamos a invertir 29.000 millones de dólares», agregó el director de YPF.