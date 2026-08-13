Milei retrocede casilleros

Javier Milei descendió un lugar en el ranking de imagen de los presidentes de América Latina, se ubica en el puesto 15 sobre 18 mandatarios evaluados por una encuesta continental, y bajó 1,7 puntos porcentuales, quedando solo por encima de tres de sus colegas de la región.

Milei, quien se situaba en el puesto 15 en la medición anterior, descendió desde un nivel de aprobación de sus conciudadanos de 36,8% en julio a un 35,1% en agosto, mientras que su desaprobación subió de un -61,3% a un -62,8%.

El sondeo fue realizado por CB Global Data entre el 5 y el 10 de agosto, sobre un universo de entre 3.225 y 4.271 casos por país mediante la técnica de recolección de datos CB Cawi Research, con un margen de error medio por país de +/-1.5% a 1.7%, y con un nivel de confianza del 95%.

La encuesta vuelve a tener como el mes anterior en el primer lugar al salvadoreño Nayib Bukele con el 68,7% de imagen positiva y -28,4% de desaprobación, seguido como en las últimas mediciones por la mexicana Claudia Sheinbaum con 66,5% y -31,4%.

El sondeo incorpora en los dos puestos siguientes a los dos presidentes que asumieron en los últimos días: la peruana Keiko Fiujimori con 55,0% de aprobación y -40,7% de rechazo; y el colombiano Abelado de la Espriella con 52,4% y -42,2%.