El empleo registrado cayó por tercer mes consecutivo

La cantidad de trabajadores registrados volvió a caer en mayo y sumó el tercer mes consecutivo en declive, según datos oficiales.

“La información procesada del registro administrativo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que en mayo de 2026 el número de trabajadores registrados del sector privado se contrajo por tercer mes consecutivo, aunque con una intensidad menor a la observada en los meses previos”, señaló un informe de la Secretaría de Trabajo.

Esto implica una pérdida de 12.000 empleos, al pasar de 12.797.600 en abril a 12.785.600 en mayo. Un año atrás el total era de 12.861.000, con lo cual se destruyeron 110.000 puestos de trabajo.

Según la interpretación oficial, “la moderación de la caída se explica por el crecimiento del trabajo monotributista y del sector de casas particulares”.

“En cambio, el empleo asalariado en relación de dependencia del sector privado mantuvo la tendencia contractiva que ya acumula doce meses”, indicó el trabajo que está a cargo del Ministerio de Capital Humano y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, la información de junio de 2026 relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) en empresas localizadas en los principales centros urbanos indica que el empleo asalariado registrado volvió a mostrar una nueva disminución.

De acuerdo con los datos del SIPA, el trabajo registrado privado presentó una reducción del 0,1% intermensual en mayo de 2026, lo que representa una pérdida neta de aproximadamente 9.000 trabajadores.

Esta última variación porcentual implica una desaceleración de las caídas observadas en los dos meses anteriores: -0,2% en marzo y -0,3% en abril.

A diferencia de los dos meses previos, este declive no afectó de manera generalizada a todas las modalidades ocupacionales, sino que se concentró en las caídas observadas en el empleo asalariado y el trabajo autónomo.

El trabajo monotributista volvió a crecer en mayo de 2026 luego de dos meses de variaciones negativas. El incremento fue moderado, con la incorporación de 2.700 trabajadores (+0,1% respecto del mes anterior).

Más allá de la volatilidad que caracteriza a esta modalidad laboral, en los últimos doce meses se incorporaron más de 42 mil trabajadores (+2% interanual).

Otra modalidad que mostró un comportamiento positivo fue el trabajo en casas particulares. Esta categoría creció un 0,3% en mayo (cerca de 1.400 trabajadores nuevos).