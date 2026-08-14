Macharashvili mueve piezas del gabinete

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, anunció una serie de cambios en el gabinete municipal, que incluyen modificaciones en la estructura de la Secretaría General, el nombramiento de una nueva secretaria de Gobierno y la creación de una nueva área destinada a los servicios públicos y el control de concesiones.

Según informó, el secretario General, Andrés Blanco, asumió además la coordinación del gabinete municipal. A partir de esta nueva etapa, la Secretaría de Coordinación de Gabinete quedará integrada a la Secretaría General, por lo que Blanco concentrará la coordinación integral del gabinete y la articulación entre las distintas áreas.

En tanto, la licenciada Jordana Mrla asumirá como nueva secretaria de Gobierno. Macharashvili agradeció a Sergio Bohe, quien ocupaba esa función, por el trabajo realizado y el compromiso durante su gestión. Entre las modificaciones anunciadas también se encuentra la creación de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, que estará a cargo de la abogada Cintia Juárez. De acuerdo con lo informado por el Municipio, el nuevo organismo tendrá bajo su órbita la administración y el control del transporte público, la higiene urbana, las redes y los servicios públicos.

Macharashvili señaló que los cambios forman parte de una nueva etapa de la gestión municipal y sostuvo que buscan fortalecer el funcionamiento del Municipio, ordenar responsabilidades y mejorar las respuestas a los vecinos.

El intendente afirmó además que las modificaciones no implican un cambio de rumbo de la gestión, sino una reorganización orientada a lograr una administración «más ágil, eficiente y cercana».