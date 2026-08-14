Gaiman elegirá intendente el 13 de diciembre



La Municipalidad de Gaiman oficializó la convocatoria a elecciones para intendente el próximo 13 de diciembre de 2026, luego del fallecimiento del jefe comunal Darío James.

Los vecinos de la localidad deberán elegir a quien completará el período de gobierno correspondiente a 2023-2027. Según lo establecido en la convocatoria, el cargo será definido mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios, por lo que resultará electo el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos.

La convocatoria fue firmada por el intendente interino Raúl Ferrero, quien asumió la conducción del Ejecutivo municipal de acuerdo con el mecanismo de sucesión previsto en la Carta Orgánica de Gaiman.

El documento también encomienda a la Secretaría Electoral Permanente la organización y dirección de las actividades correspondientes al proceso electoral, conforme a lo establecido por el Código Electoral de la Provincia del Chubut y la Carta Orgánica municipal.

De esta manera, Gaiman se encamina a una elección extraordinaria para definir al intendente que estará al frente del Municipio hasta la finalización del actual período de gobierno.