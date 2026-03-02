Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: cómo se llama



Paulo Dybala y Oriana Sabatini se convirtieron en padres por primera vez este lunes.

La pareja recibió a su hija en Roma, Italia, ciudad donde actualmente residen por los compromisos profesionales del futbolista.

La noticia fue difundida inicialmente por el medio italiano Corriere dello Sport, que también reveló el nombre elegido para la bebé: Gia.

Además, Oriana tenía fecha de parto prevista para el 11 de marzo, por lo que su familia había viajado a Italia para acompañarla en los últimos días del embarazo. Finalmente, la pequeña nació el 2 de marzo a las 8.57 en el Hospital Gemelli de Roma.

Aunque en un principio la idea era que el nacimiento se produjera en Argentina, la pareja decidió permanecer en Italia debido a la agenda deportiva de Dybala.

Por último, la familia vive un momento de profunda emoción por la llegada de la primera hija de la actriz y Dybala, hasta el momento, no circularon fotos de la bebé.