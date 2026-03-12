La fiscal Gamarra se presentó ante la Fiscalía de Trelew



La fiscal general de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, se presentó este jueves en el Ministerio Público Fiscal de Trelew, con el objetivo de ponerse a disposición (vindicarse) ante la Justicia para su investigación, ante la viralización de un video en el que presuntamente se muestra al abogado Martín Castro recibiendo $ 12 millones de una mujer a cambio de que ella, alivie la pena de un condenado.

Fuente: Jornada