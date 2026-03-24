El Conicet se posiciona frente al negacionismo en apoyo a la memoria, la verdad y la justicia

A 50 años del golpe de Estado, la Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reafirmó su «compromiso inquebrantable con la democracia, la memoria, la verdad y la justicia» y reflexionó sobre «las profundas cicatrices que el terrorismo de Estado dejó en nuestra sociedad y, específicamente, en nuestra comunidad científica».

Fue a través de un comunicado en el que el CONICET recordó la «persecución sistemática» sufrida por el sistema científico y universitario nacional en la última dictadura, «que resultó en la desaparición forzada de investigadores, docentes, estudiantes y trabajadores, así como en el exilio de cientos de mentes brillantes y el desmantelamiento de proyectos estratégicos para el desarrollo soberano de nuestra Nación».

El comunicado

«Como autoridades de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET, que concentran una parte significativa de la producción de conocimiento en todo el territorio argentino, sostenemos que:

La Ciencia es Democracia: No hay posibilidad de un desarrollo científico pleno sin libertad de pensamiento, sin pluralidad de voces y sin el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Memoria por el Futuro: El ejercicio de la memoria no es solo una mirada al pasado, sino un pilar fundamental para construir un futuro en el que la razón y la ética prevalezcan sobre el autoritarismo.

Compromiso con la Verdad: Nuestra labor cotidiana de búsqueda de la verdad científica es, también, una forma de honrar el legado de quienes lucharon por una sociedad más justa y transparente».

«En este 50° aniversario, acompañamos a los organismos de Derechos Humanos y a toda la sociedad en el reclamo de Nunca Más», redondea el texto, que concluye renovando la voluntad del CONICET «de seguir trabajando por un país donde la ciencia sea una herramienta de emancipación, bienestar social y fortalecimiento de las instituciones democráticas».

Actividades en Chubut

En el marco del 50º aniversario del golpe de Estado, la institución tiene un amplio abanico de actividades a lo largo y a lo ancho del país.

En Puerto Madryn, el mismo 24 encabezará junto a autoridades de la Municipalidad la ceremonia de designación de la calle del CCT CONICET-Cenpat con el nombre “Abuelas de Plaza de Mayo”.

Del 20 al 25 de marzo, presenta la muestra en el Cenpat “Florecerán pañuelos” de Abuelas de Plaza de Mayo, organizada por Programa Ciencia e Identidad en el CCT CONICET-Cenpat.

Y el 26 de marzo, presentará la Jornada educativa y de reflexión organizada por el Programa Ciencia e Identidad del CCT CONICET-Cenpat “El rol de la ciencia en los procesos de restitución de identidad”.

Por su parte, la Multisectorial por la Memoria, la Verdad y la Justicia Esquel-Trevelín, Comisión por la Memoria CCT Patagonia Norte, el mismo 24 de marzo a las 16 horas en la Plaza San Martín de Esquel, presentará “50 años, 50 acciones”.