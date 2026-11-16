La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar una impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Luis Silvestre Acosta y dejó firme la pena de 9 años de prisión por la muerte de Segundo Huenuer, su cuñado.

El caso

El hecho se produjo el pasado 28 de mayo de 2021 en una vivienda ubicada en la calle Paso de Indios, en Trelew, lugar donde se festejaba el cumpleaños de Acosta.

Cerca de las 19.30hs, Acosta y Huenuer discutieron en el patio, tras un forcejeo, Acosta le clavó en el abdomen un cuchillo de 14 centímetros de hoja.

Luego del suceso, el víctimario se hizo presente en la subcomisaria del barrio INTA y les dijo a los policías de guardia que había apuñalado a su cuñado y que fue sin querer. La vícitma, Huenuer, permaneció internado varias semanas y murió el 4 de julio de 2021, a las 22hs, por lesiones en varios órganos.

La Fiscalía de Trelew, llevó el caso a juicio oral y público, con los fiscales generales, Gustavo Núñez y Lucas Koltsch, quienes pidieron 15 años de prisión. El debate duró una semana. Declararon 15 testigos propuestos por la acusación, entre ellos policías, peritos en criminalística, profesionales de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios y asistentes al festejo.

La defensora oficial Romina Rowlands, realizó un planteó ante los jueces Marcos Nápoli, Javier Allende y Marcelo Nieto Di Biase, quienes no lo admitieron y declararon a Acosta culpable de homicidio simple, que es matar a otro sin circunstancias agravantes.

Finalmente, la Corte Suprema, rechazo el recurso extraordinario, frimado por los Ministros, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. El recurso presentado llevaba la firma del Defensor General, Sebastián Daroca.

«Lo que se probó en el juicio quedó confirmado en todas las instancias: Acosta mató a Huenuer», señaló el fiscal general de Trelew, Lucas Koltsch.