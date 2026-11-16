La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar la llamada «Ley Malvinas», el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno, que se anticipa como el «plato fuerte» de la jornada. Además, se buscará dar sanción definitiva a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que volvió con cambios desde el Senado.

Tal cual el cronograma que manejaba el oficialismo desde antes de la visita del Papa León XIV, la Cámara baja irá a sesión este 18 de noviembre y la semana próxima, cuando se espera que trate el Presupuesto 2027.

El temario de este miércoles está compuesto además por dos acuerdos internacionales: Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur; y la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

También, convenios judiciales entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires suscriptos en julio de este año. Se trata del Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad y el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores.

El último tema es un dictamen que modifica el artículo 2 de la Ley 24.467 -Marco Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas- con el fin de que las cooperativas puedan acceder al certificado MiPyMEs.