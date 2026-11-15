JAVIER MILEI - REELECCIÓN

Milei ratificó que irá por la reelección


El presidente Javier Milei ratificó que se presentará a la reelección. Lo hizo al inaugurar la muestra titulada «Belgrano, la revolución de las ideas», donde afirmó que el prócer argentino fue «uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en nuestra tierra».

“Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”, sostuvo enfáticamente Milei en un tramo de su discurso.

Al referirse a Belgrano, recordó toda la trayectoria que recorrió a lo largo de su vida y lo calificó como «el primer economista moderno del Río de la Plata».

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