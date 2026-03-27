Condenan a 12 años de prisión a un acusado por homicidio en Comodoro Rivadavia

La jueza penal Daniela A. Arcuri condenó a Enrique Andrés Silva (26) a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el marco del crimen de Néstor Emiliano Figueroa, conocido como “Carita de Bebé”.

La sentencia fue dictada el pasado 13 de marzo en Comodoro Rivadavia, luego de que un jurado popular —integrado por doce ciudadanos, seis mujeres y seis hombres, seleccionados del padrón anual de potenciales jurados— lo declarara culpable por unanimidad el 27 de febrero, en lo que constituyó el primer juicio por jurados del año en la jurisdicción.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Verona Dagotto y la funcionaria Leila Ritta, sostuvo la acusación y solicitó una pena de 15 años de prisión. Por su parte, la defensa técnica, ejercida por los abogados Alejandro Fuentes y Maximiliano Sepúlveda, requirió la aplicación del mínimo legal.

Al momento de fijar la pena, la magistrada valoró como circunstancias agravantes el peligro generado en la vía pública y los antecedentes del condenado. Asimismo, dispuso que Silva continúe en prisión preventiva hasta tanto la sentencia adquiera firmeza.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 4 de agosto de 2024, cuando Silva efectuó disparos contra Figueroa, quien resultó gravemente herido y falleció dos días después en el Hospital Regional.

Condenado por abuso sexual

En otro juicio por jurados concretado la semana pasada en la ciudad petrolera, un jurado integrado por 12 vecinos de esa localidad, declararon culpable a un hombre en el marco de una causa por abuso sexual con una víctima menor de edad.

El próximo martes 30 de marzo se realizará la audiencia en la cual se debatirá la pena a imponer, tras lo cual la Dra. Raquel Tassello deberá resolver sobre la misma.