¿Cómo siguen las obras en el Centro de Jubilados “26 de Abril” de Puerto Madryn?
Con una inversión total de más de 96 millones de pesos, avanza la construcción de la sede propia del Centro de Jubilados y Pensionados Marítimos “26 de Abril”, ubicado en las calles Juan XXI, Luis María Campos y Williams de la ciudad de Puerto Madryn.
El proyecto contempla dos etapas y un plazo de ejecución estimado de diez meses. En esta primera instancia se prevé la construcción de la estructura resistente compuesta por vigas, losa con sistema de viguetas pretensadas y capa de compresión, dinteles, estructura metálica de cabriadas para la cubierta, techos inclinados y revoques interiores y exteriores.
Visita oficial
El proyecto, que fue impulsado durante años por los propios integrantes de la institución y ahora cuenta con el apoyo del Gobierno provincial para su finalización, fue visitado por el gobernador Torres, acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; y el intendente local, Gustavo Sastre.
Al respecto, Torres aseguró que “hoy en Chubut hay una gestión que acompaña a nuestros adultos mayores con acciones concretas”, y remarcó que el objetivo es que “uno de los principales centros de jubilados de la ciudad pueda contar finalmente con un espacio propio y digno”.
El Mandatario agregó que “después de años de promesas incumplidas, hoy los jubilados saben que tienen en este Gobierno un respaldo real para concretar proyectos que llevan mucho tiempo esperando”.