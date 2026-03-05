Científicos argentinos buscan mejorar los tratamientos para cardiopatías en los niños

Un equipo de investigación de la Universidad Nacional del Sur trabaja en la producción de una formulación para cardiopatías en niños; al tiempo que evalúan extender su aplicación a otros grupos de pacientes que también presenten dificultades para deglutir.

Desde el año 2018, el laboratorio de la Universidad Nacional del Sur (UNS) trabaja con el objetivo de desarrollar un antiparasitario pediátrico y encontrar una nueva formulación que facilite la ingesta de medicamentos en la población infantil.

Siete años después, el equipo de la investigadora del CONICET, la doctora Noelia González Vidal, se encuentra en la recta final de la producción de una formulación de gomitas para tratar cardiopatías en infancias. “Al principio nos costó mucho encontrar información. Fuimos probando y equivocándonos muchísimas veces hasta que dimos con un sistema que quedó bien. Queríamos que la gomita sea viable, estética y cumpla con todas las propiedades mecánicas, físico-químicas y farmacotécnicas”, cuenta González Vidal, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Tecnología Farmacéutica.

Un origen, múltiples destinos

La idea de apuntar a las cardiopatías llegó de la mano de una problemática actual. “Un colega que estaba en ese momento en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, me contó que tenían muchos chicos con estas patologías. Cuando tenían el alta, era muy difícil que continuarán el tratamiento ambulatorio. No había un medicamento que contenga los fármacos específicos y esté apuntado a esa población”, recuerda.

A partir del desarrollo, las propuestas no paran de llegar. La lista incluye tratamientos para personas con disfagia, adultos mayores que van perdiendo la capacidad de deglutir, pacientes oncológicos y hasta usos veterinarios. Puertas que se abren a partir de una gomita.

«Además de la deglución, no es necesario administrarla con agua, ni conlleva una preparación adicional”, destaca González Vidal, directora del proyecto.

La clave está en la fórmula

Cuenta González Vidal que en la formulación de las gomitas radica la base de su éxito. Son estables, es decir, menos propensas a ser afectadas por la temperatura o la humedad. También son más fáciles de almacenar y transportar. Incluso, asegura, se puede elaborar en una farmacia.

“Es una dosificación individual, que se sabe que en esa dosis está todo lo que debe tener, a diferencia de un jarabe o una suspensión de las que se tienen que agitar previamente, y que puede perderse algo en el proceso de dosificación. Y, además de la deglución, no es necesario administrarla con agua, ni conlleva una preparación adicional”, destaca.

Actualmente, se encuentran en búsqueda de un empaque para luego pasar al estudio de estabilidad. “Estamos evaluando si nos conviene un envase plástico, que estén todas juntas, o envasar individualmente. Es el paso previo para luego pasar a las pruebas en las que tenemos que demostrar que las gomitas siguen siendo estables en el tiempo, que mantienen sus propiedades críticas de calidad”, puntualiza la científica.

Alternativas con apoyo

Otro de los proyectos en los que trabaja el equipo es la producción de comprimidos orodesintegrables. Se trata de pastillas muy pequeñas que se colocan sobre la lengua y en el contacto con la saliva, sin necesidad de tomar líquido, se van disolviendo.

Para este desarrollo recibieron dos subsidios de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), mientras que para el de los medicamentos en forma de gomitas masticables, el apoyo económico llegó de la mano de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires.

“La ANLAP era nuestro gran socio porque todas estas formulaciones, que son de interés para la producción pública, la industria no pone dinero porque no hay un mercado grande al que atender. Entonces, ahí es donde aparecemos nosotros. Lamentablemente, la Agencia fue suprimida en diciembre del 2023 y se perdió un gran aliado”, cuestiona. (Fuente: Agencia CTyS- UNLaM)