Chile supera los seis millones de turistas extranjeros



Chile cerró 2025 con más de seis millones de turistas extranjeros, alcanzando el mejor registro del turismo receptivo desde 2017 y el más alto del período posterior a la pandemia.

Según informaron la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), durante el año ingresaron al país 6.004.567 visitantes internacionales. La cifra representa un crecimiento de 14,6% respecto de 2024, cuando se contabilizaron 5.239.233 llegadas, y consolida una tendencia de recuperación sostenida del sector iniciada en 2022. Ese año el país había registrado 2.030.479 turistas extranjeros, número que luego aumentó a 3.730.507 en 2023 y continuó en ascenso durante los años siguientes hasta superar nuevamente los seis millones.

De esta manera, el resultado se ubica entre los más relevantes de la última década y se acerca a los niveles alcanzados en 2017, cuando Chile recibió 6.449.883 visitantes internacionales, el mayor registro histórico hasta el momento.

Motor de la economía

Para las autoridades del sector, las cifras reflejan la recuperación de la actividad turística y el posicionamiento que el país ha logrado en el escenario internacional. La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, destacó que superar los seis millones de turistas en 2025 constituye una señal del fortalecimiento del turismo receptivo.

Según explicó, si se considera que Chile tiene cerca de 19 millones de habitantes, el volumen de visitantes internacionales resulta significativo en términos relativos dentro de la región. En ese sentido, comparó el desempeño del país con otros mercados latinoamericanos de mayor población.

Brasil, con más de 200 millones de habitantes, registró 9.287.196 turistas internacionales; Argentina, con una población cercana a los 46 millones, recibió alrededor de 5,3 millones; Perú, con más de 34 millones de habitantes, alcanzó 4.157.469 visitantes; mientras que Colombia, con más de 50 millones de personas, registró cerca de 5,1 millones.

Para la autoridad, la relación entre población y número de turistas muestra que el país mantiene una industria turística consolidada, con presencia en distintos territorios y una oferta diversa que continúa posicionándose en los mercados internacionales.

Impacto regional

Desde Sernatur también destacaron el impacto que el crecimiento del turismo receptivo tiene en el desarrollo de la industria y en las economías regionales. El director nacional del organismo, Cristóbal Benítez, señaló que 2025 marca un hito al superar nuevamente los seis millones de llegadas internacionales.

El funcionario explicó que este crecimiento se vincula con las estrategias impulsadas para recuperar los niveles de visitantes previos a la pandemia, en particular a través del Plan de Promoción Turístico Internacional 2023-2027, que busca fortalecer la presencia de Chile en los principales mercados emisores.

¿De dónde vienen?

En cuanto al origen de los visitantes, Sudamérica se mantuvo como la principal región emisora de turistas hacia Chile durante 2025. Argentina continuó liderando las llegadas internacionales, con 2.856.441 visitantes, lo que representó un crecimiento interanual de 36,8%.

Brasil ocupó el segundo lugar con 681.649 turistas, aunque registró una caída de 13,4% respecto de 2024. Bolivia se ubicó entre los principales mercados con 562.729 visitantes, seguida por Perú con 352.353.

Entre los mercados de media y larga distancia, Estados Unidos aportó 250.460 turistas, mientras que Colombia alcanzó 149.592 visitantes. España también mostró una evolución positiva, con 80.821 turistas y un crecimiento interanual de 7,7%.

Las autoridades coincidieron en que el desafío hacia los próximos años será continuar fortaleciendo la promoción internacional, mejorar la conectividad aérea y diversificar la oferta turística. El objetivo, señalaron, es sostener el crecimiento del turismo receptivo y consolidar su aporte al desarrollo económico y territorial del país.